自民黨內反彈升溫 習近平年內難訪日

多家日本媒體報導，日本政府人士5日透露，已基本決定暫停協調中共國家主席習近平以國賓身分訪日的相關日程。習近平今年內訪日恐有困難，時間或將推遲到明年春天。產經新聞更進一步指出，習近平訪日的規畫很可能無限期延遲，「化為白紙」。

習近平原訂今年春天以國賓身分訪問日本，但受到新冠肺炎疫情影響，遭到延期，中日雙方宣布將待適當時機舉行。

共同社等多家日媒報導，原本雙方傾向延至秋天舉行，但國內保守派之間對習近平作為國賓訪日的反彈不斷升溫。外務省關係人士證實，雙方對習訪日時程交涉，已經中斷。首相官邸和外務省內越來越多意見指出，即便新型肺炎疫情受到控制，習近平訪日環境也不成熟，或將推遲到明年春季以後。產經新聞更進一步指出，習近平訪日計畫很可能化為白紙，隨著國際對中批判升溫，有日本政府高層認為，習近平將無法訪問日本。

美中關係對立激化不斷升溫；中國推動港版國安法，在中國國內與國際都引發強烈批判；加上中共公務船在釣魚台周邊「日本領海」活動頻頻，讓日本保守派反彈加劇。自民黨內外交小組決議希望政府重新檢討邀請習近平以國賓身分訪日的規畫。對此，官房長官菅義偉回應將認真看待。

不過，多家日媒也指出，日本政府高度重視與中國的關係，視其為最重要的雙邊關係之一。且習近平訪日是出於日方的邀請，因此，日本政府仍將展現出力爭實現習訪日的姿態。安倍政府將針對習近平訪日時程，持續與中國協調，同時推進日中關係的發展，設法改善雙方懸而未決的問題。