歐洲申根區有望6月底前恢復自由通行

歐洲申根協議區域內的26個國家的人員和貨物可以不受檢查而自由流動，但是新冠疫情2月份在意大利爆發以後，為了阻止病毒傳播，沒有經過和鄰國商議，彼此之間就設置了邊境限制，造成交通堵塞，醫療設備運輸阻塞。

自由往返政策是歐洲王冠上的一顆明珠，有助於促進各國發展與繁榮。很多歐洲官員擔心限制措施威脅申根地區的未來。繼2015年百萬移民進入歐洲之後，新冠疫情帶來新的壓力。

約翰森在視頻會議之後告訴記者：「我個人認為，最遲6月底，我們將恢復申根地區的全面通行和公民的行動自由。」

她說，歐洲疾病預防和控制中心認為，限制令和其它醫療措施正在發揮作用。該中心通告，歐洲168,000多人死於新冠病毒，其中大多數發生在英國、意大利、法國和西班牙。

約翰森說，「當然，保持物理距離和其他健康措施仍然需要。但是衛生部門很清楚，沒有明確的理由保持歐盟申根地區內的旅行限制或邊境措施。」

這一消息將令數百萬仍在努力制定暑期計劃的歐洲人感到寬慰。這些暑期計劃於7月開始，他們急需知道是否允許前往地中海沿岸的海灘或山區。

約翰森說，幾乎所有從外部地區進入歐洲的基本旅行都被限制在6月15日之前，但許多部長建議將這一期限延長到7月初。

此前，德國政府已經決定，自6月15日起取消對歐洲29國的旅遊警告。這其中包括德國的26個歐盟伙伴國家、新近退盟的英國以及不屬於歐盟但屬於申根國家的四國（愛沙尼亞、挪威、瑞士和列支敦士登）。在歐盟國家中，只有挪威和西班牙的旅行警告取消日期會略有延後。

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