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德法聯手打造歐洲雲端平台 減少對美國依賴

中央社 / 柏林5日專電
德法聯手打造歐洲的雲端平台「蓋亞X」，以減少對美國雲端服務的依賴，圖為蓋亞X創始會員德國電信的雲端運算中心。圖／德國電信提供
德法聯手打造歐洲的雲端平台「蓋亞X」，以減少對美國雲端服務的依賴，圖為蓋亞X創始會員德國電信的雲端運算中心。圖／德國電信提供

德國與法國正聯手打造名為「蓋亞X」（Gaia-X）的歐洲雲端平台，以減少對美國雲端服務的依賴，預計明年初歐洲廠商即可將原本存放在美國的數據移到歐洲。

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）4日透過視訊與法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）召開聯合記者會，勾勒歐洲雲端的前景。

阿特麥爾表示，這波2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情凸顯了醫療、學校、企業和家庭數位化的重要性，蓋亞X計畫是「歐洲這一世代最重要的數位追求目標」，從規模和難度來看也可說是「數位規範的歐洲登月計畫」。

阿特麥爾說，歐洲雲端目標是打造歐洲的數位生態系，為以數據為基礎的服務和創新創造有利的環境。只要認同透明、信任、主權和自決等原則，歐洲和世界各國的夥伴都可加入，「這個計畫的成功對歐洲的經濟和主權至關重要」。

勒麥爾也指出，法德聯手打造歐洲專屬的資訊基礎建設，目的是推動建立在開放、透明的全新人工智慧文化，這波疫情已證明在民眾信任個資能得到保障的前提下，大數據可快速有效對抗疫情。

勒麥爾強調：「歐洲不是中國也不是美國，歐洲有自己的價值和經濟利益，我們必須捍衛。」

美商的雲端服務領先全球，目前歐洲廠商和政府機關仍高度依賴美商，例如福斯汽車（Volkswagen）和德國聯邦警察（Bundespolizei）都採用亞馬遜雲端運算服務（Amazon Web Services）提供的存放空間和數據分析工具。

不過，德法政壇近來對敏感數據存放在國外的安全性感到憂心，一直想拿回數據利用的主導權，避免受到美國法律的牽制。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）日前呼籲歐洲國家團結起來，在數位經濟時代強化歐洲的「數據主權」。

歐洲雲端的名稱「蓋亞」源自希臘神話的大地之母，創始成員包括工業集團西門子（Siemens）、汽車零件製造商博世（Bosch）、德國電信（DeutscheTelekom）、商業軟體大廠思愛普（SAP）等德商及法國電力集團（EDF）、資訊科技服務公司源訊（Atos）等法商。

德法兩國經濟部長在記者會上，再三強調蓋亞X的「互操作性」，也就是客戶在更換廠商時，可輕易將數據搬到另一家廠商的雲端，無需擔心數據會遺失。

勒麥爾表示，互操作性或可稱為「自由」，是歐洲雲端運作的重要原則。預計今年下半年，蓋亞X的相關應用即可上市，2021年初，歐洲廠商即可將數據從美國的雲端搬到歐洲。

專家相信，互操作性是歐洲雲端與美國一較長短的關鍵，因為谷歌、微軟、亞馬遜等美商唯有接受這個原則開放自己的系統，讓客戶可輕易更換廠商，才可獲得蓋亞X的認證。

德國 疫情

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