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桂民海案：瑞典前駐華大使涉越權受審

德國之聲 / 德國之聲

瑞典前駐華大使林戴安（Anna Lindstedt）周五在斯德哥爾摩出庭受審。她被指控去年一月擔任駐華大使期間僭越職權，在未知會瑞典當局的情況下，安排瑞典籍異議人士桂民海的女兒與「外國勢力」會面。若罪名成立，林戴安可被判最高兩年監禁。林戴安本人則否認所有指控。

2019年1月，林戴安安排香港銅鑼灣書店股東桂民海的女兒安吉拉·桂（Angela Gui）前往斯德哥爾摩與兩名與北京當局有聯系的中國商人會面，試圖尋求中國當局釋放桂民海。安吉拉去年2月在其博客上描述了該次「詭異的經歷」，當時負責牽線的林戴安也在場。

安吉拉表示，林戴安介紹她認識了兩名自稱可以幫助她父親獲釋的中國商人，作為交換，她被要求不再對父親的事公開發聲並停止一切媒體活動。安吉拉形容自己感覺受到威脅。她事後聯絡瑞典外交部，後者表示對於該次會面毫不知情，甚至不知曉駐華大使當時身在瑞典。

瑞典外交部隨後將林戴安撤職並展開調查，林戴安仍留在瑞典外交部中但未被指派職務。瑞典當局至今堅稱對該次會面並不知情，完全是林戴安的個人行為。去年底，林戴安因未獲授權「聯系外國勢力」遭到起訴。

檢察官奧林（Henrik Olin）周五在法庭上表示，林戴安當時擔任駐華大使，但其行為逾越了她的外交職權，構成犯罪，對瑞典與中國的和平關系造成危害。

林戴安的辯護律師回應說，其委托人對於控方的論述只承認一項事實，即：「林戴安當時擔任瑞典駐華大使」。

多名瑞典外交官員批評瑞典外交部向警方通報林戴安行為的做法。今年二月，21名卸任大使向瑞典最大報《瑞典每日新聞報》（Dagens Nyheter）投書寫道，作為大使，林戴安的行為適當而且符合職務範圍。

據法新社報道，針對林戴安的部分庭審將持續至6月22日，基於國家安全理由，庭審將會閉門進行。

曾定居香港的桂民海是銅鑼灣書店股東，該書店出售許多批評中國領導層的書籍。2015年10月至12月期間，銅鑼灣書店股東及員工五人陸續失蹤。擁有瑞典國籍的桂民海2015年在泰國度假時突然失蹤，一段時間後，他在中國央視上露面，稱自己曾在浙江酒駕撞死一名女大生後逃逸，是自願返回中國自首服刑。2017年，瑞典外交部接獲中國當局桂民海獲釋的通知，但數月後，桂民海在與瑞典外交人員一同搭乘火車前往北京時再次被捕。

今年二月，桂民海因「為境外非法提供情報罪」被判10年有期徒刑。

現年60歲的林戴安曾擔任瑞典駐越南和駐墨西哥大使，2015年在巴黎氣候峰會上任瑞典首席談判代表。2016年，林戴安接任瑞典駐華大使。

本文章由德國之聲授權提供】

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