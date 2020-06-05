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的黎波里政府再下一城 利比亞軍閥丟西部最後堡壘

中央社 / 的黎波里5日綜合外電報導

聯合國承認的利比亞全國團結政府發言人表示，政府今天已收復對首都東南方塔胡納鎮（Tarhuna）的掌控權，奪走盤據利比亞東部的軍閥哈夫塔部隊在利比亞西部的最後堡壘。

法新社報導，全國團結政府（Government ofNational Accord, GNA）發言人格努努（MohamadGnounou）說：「我們英勇的部隊已把控制範圍擴大到塔胡納全鎮。」在此之前，全國團結政府已收復大的黎波里（Greater Tripoli）全境。

哈夫塔（Khalifa Haftar）部隊對首都的黎波里發動長達14個月的攻勢，終於在本週放棄。塔胡納鎮是哈夫塔發動攻勢的主要跳板。

哈夫塔部隊也證實他們已「重新部署」，遠離的黎波里。哈夫塔的發言人麥斯馬瑞（Ahmad al-Mesmari）說，重新部署是「一種人道主義表現，目的是讓利比亞人民免於承受進一步的流血衝突」。

自哈夫塔發動攻勢以來，已有數百人被殺，還有20萬人被逐出家園。哈夫塔曾宣稱要「清除」在首都主導全國團結政府的「恐怖分子民兵」。

聯合國駐利比亞代表團2日表示，哈夫塔部隊與全國團結政府在中止談判3個月後，已同意恢復停火談判。

利比亞 聯合國 恐怖分子

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