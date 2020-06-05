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紐時分析：老把「強人」掛嘴邊 川普終能圓夢

世界日報 / 編譯張佑生／綜合4日電
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

川普總統常表示欽佩一些強人統治者，甚至曾說中國1989年在天安門廣場的鎮壓展現出「強勢力量」；紐約時報4日報導，川普宣稱不惜動用軍隊對付示威抗議者的姿態，讓他看起來已非常接近這些強人。

川普讚揚過俄國總統普亭對國家「非常強大的控制權」，並曾經肯定中共在天安門廣場的暴力鎮壓；天安門事件過後幾個月，川普接受花花公子雜誌訪問時說，「那些學生湧入天安門廣場時，中國政府差點垮了。後來他們很惡毒，很可怕，但他們用力量讓事情平定。他們展現出強勢力量。」

他現在威脅各州州長無法恢復平靜他就要動用軍隊；他還稱示威者為恐怖分子，要州長予以嚴懲，以及要派部隊鎮壓這些「反法西斯恐怖分子」。

至於他推文表示「開始搶，就開槍」，則呼應了他對菲律賓強人總統杜特蒂的讚賞；他讚杜特蒂在毒品問題上的表現「令人難以置信」。

川普正在運用他所稱讚的強人作法：毫不猶豫地呼籲動用武力鎮暴、將軍隊政治化，以及迅速打壓內部矛盾。這套強人準則被川普拿來運用，是否會帶給川普政治利益或者傷害到美國民主制度，政治學者尚無定論。

哈佛大學政治學者列維茨基說：「撇開民主規範，對犯罪或混亂採取強硬路線，確實會吸引大眾，杜特蒂就是最好的例子。但美國情況完全不同，不確定這一套對川普是否一樣有效。」

心理研究發現，在某些情況下，當人們感到威脅變得混亂和無法控制時，某些人會希望政府採取極端措施重新恢復秩序，並強行控制被視為危險的人。匈牙利總理奧班、杜特蒂、早期的普亭，都是靠履行這些承諾而崛起。

康乃爾大學學者佩平斯基稱這種訴求為「秩序優於法律 ，而不是法律和秩序。」佩平斯基表示，如果人們認為法治的正常運作不會保護他們，也許他們會偏向可以砸破一些人的頭或向抗議者開槍的人。如果這需要突破領導者的權限，或者要求警察或軍隊充當個人的震撼力量，反而更證明領導者個人可以採取「必要步驟」。

川普揚言不惜派兵平亂，呼應了他所欣賞的強人領袖，可視為一種力量的展現。川普在接受共和黨總統提名時宣稱自己就能搞定一切，也凸顯民粹主義領導人對於常規和典章制度總綁手綁腳的質疑。

川普 杜特蒂 天安門

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