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巴維理：證據顯示極端分子介入示威 外國勢力推波助瀾

世界日報 / 記者張文馨／華盛頓報導

川普政府面對全國各地示威，採取強硬態度，司法部長巴維理（William Barr）1日下令驅逐在白宮附近和平抗議者，引發爭議後，4日舉行記者會表示，多數民眾都是和平示威者，但仍有證據顯示，無政府主義者等極端分子在其中，也包括外國勢力推波助瀾；不過，巴維理並未提出明確證據。

川普總統4日在推特連續發文，重申法律與秩序，並提到他和民主黨不同之處，是他會將更多的錢投入執法部門；直到晚間，川普還就同一議題發文，指問題在縱火犯、搶劫犯、罪犯與無政府主義者，想摧毀這座城市與國家，而不是保護這座城市而低空盤旋的直升機飛行員。

川普說，他會投入更多預算給執法部門。

司法部長巴維理（William Barr）4日舉行記者會，對1日在白宮附近發生的軍警驅逐和平抗議者的事件說，上周末以來，有很多極度嚴重的騷亂，包括破壞侵入有歷史意義的教堂與建物，且對其縱火。

巴維理表示，暴徒攻擊執法部門，有114人受傷，大多數是聯邦幹員，且都是在白宮附近受傷，「保護財產與人身安全是聯邦政府的責任。」

巴維理說，多數人和平表達其憤怒和悲傷，但有人利用抗議活動，製造暴力騷亂、縱火、打劫商家，襲擊執法人員和無辜民眾，甚至殺害聯邦幹員。

巴維理表示，有證據顯示，無政府主義者（Antifa）和其他極端主義團體，曾煽動或參與暴力活動，「我們還看到外國勢力推波助瀾。」但巴維理並未說明外國勢力為何。

巴維理表示，敦促州長和地方首長與國民警衛隊、聯邦政府合作，迄今聯邦政府在這波暴力騷亂中，逮捕51名犯罪嫌疑人，將持續調查、逮捕，且提起訴訟。

聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）4日致函川普，指華府有成千上萬的和平示威者，卻面臨來自多個司法管轄的安全人員部署，包括身分不明的聯邦執法人員，他們在執勤時拒絕頭路身分證明。

「軍事化的提高及缺乏透明將加劇混亂。」波洛西要求川普，提供在這段期間進駐華府的執法單位完整名單，說明各自的任務、部署和指揮授權。

美國公民自由聯盟華府分支則狀告川普、巴維理與國防部長艾思博（Mark Esper）及相關執法單位，因其決定驅逐在拉法葉公園（Lafayette Square）附近的和平抗議者，違反美國憲法第一及第四修正案，保障民眾合法集會的權利，要求川普政府停止這項行為，且予以賠償。

川普 司法 白宮

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