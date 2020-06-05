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英女童失蹤懸案：13年後「殺人嫌疑犯」落網的歐洲大搜查

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前總理納吉一馬公司貪腐案 馬來西亞高院7月28日宣判

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
納吉今天在大批支持者簇擁下進入法院。圖／美聯社
納吉今天在大批支持者簇擁下進入法院。圖／美聯社

馬來西亞高等法院5日宣布，該國前總理納吉所涉及的一馬發展公司子公司SRC國際的貪瀆案，將在7月28日宣判納吉布罪名是否成立。 辯訴雙方耗時5天在今日完成了結案陳詞。

馬國檢方指控納吉在SRC交易中謀利4200萬馬元（約新台幣2.99億元），但納吉辯護律師則認為，這筆款項是在納吉不知情狀況下轉進他帳戶的。

此外，檢方還對納吉提出3項背信、3項洗錢與1項濫用權力的指控。

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