中媒：美國利用「斷航」薅中國羊毛 別再裝委屈了

中國在美方宣布「斷航」後放寬對外國航空飛航中國的限制，究竟是不是「退讓」？有中國媒體分析指出，疫情之初，最早宣布單方面停飛中國航班的是美國，如今美國的航空公司營運面臨內憂外患，卻想利用「斷航」薅中國的羊毛(意指獲取利益)，這是「強盜邏輯」，呼籲美國不要再「裝委屈」。

新民晚報評論指出，新冠疫情暴發之初，是美國最早宣布禁止過去14天內訪問過中國的外國人入境，也是美國各航空公司單方面宣布停飛航班。中方出於大局考量，並沒有對方美的霸道行徑作出相應回應。

該評論稱，直到美國本土成為疫情最嚴重的國家之一，出於防疫需要，中國民航局才於3月29日開始實施「五個一」政策，即「一個航空公司、一個國家、一條航線、一周、一個航班」。美方如今卻宣稱是中方的「五個一」政策阻礙了美國各大航空公司復航。

評論引述福布斯雜誌專欄作家威爾．霍頓表示，美方在指控中方違反「中美民用航空運輸協定」的四頁信函中，對新冠疫情的因素隻字未提，而這才是一系列限制背後的根本原因；他並稱美方此舉是「霸凌」。

評論指出，中方並非沒有考慮復航的可能，但復航得一步步來。但達美航空卻希望恢復底特律/西雅圖—上海的每周14趟航班，美聯航計畫恢復芝加哥/紐瓦克/舊金山—上海和舊金山—北京的每周28趟航班，「美方這步子似乎邁得有點太大了」。

評論質疑，中國推進復工復產，美國國內又因非裔男子之死恐有疫情二次暴發之虞，眼看著中國各大航空公司「包圓」了中美間的航班承運，處境艱難的美國航空公司眼紅了，也想要來分一杯羹，薅乘客的羊毛。

評論稱，中國調整國際客運航班，絕不是對美方的讓步，而是對當前疫情形勢以及航班需求的適時調整。在美方尤其是某些想馬上恢復每日航班的美國航空公司看來，中方提出的新方案遠遠達不到他們的期待，但霍頓認為，這一最新調整對所有中國以及外國的航空公司而言做到了一視同仁，「美國航空公司沒有受到歧視，只是它們目前所要求的比其他任何國家都要多」。