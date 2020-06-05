留學生頻傳滯留機場 中領館：勿貿然轉機

美國3日宣布計畫從16日起禁止中國客運航班飛往美國，而多名中國留學生近日在瑞士蘇黎世機場轉機也出現被拒絕登機而滯留機場的緊急情況，中國駐蘇黎世總領館、駐新加坡使館為此緊急提醒，中國公民近期謹慎選擇經瑞士蘇黎世轉機回國航班。

環球網報導，中國駐蘇黎世總領館表示，近日在蘇黎世機場出現中國公民轉機被拒絕登機而滯留機場的緊急情況。受新冠肺炎疫情影響，瑞士目前尚未恢復到中國的直航航班，蘇黎世至新加坡、蘇黎世至香港等航線因受中轉國或地區的中轉、入境政策限制無法登機。在此，鄭重提醒大家，近期謹慎選擇以上航線，以避免因航程中斷且又無法返回原出發地而被迫滯留。

另據中國駐新加坡使館官方微博消息，如中國公民計畫經新加坡轉機，務必事先與前段承運航空公司（即搭載旅客來新的航空公司）確定是否已獲新民航局許可，並了解關於聯程機票、行李直託等方面的要求，勿貿然購買機票或啟程來新轉機，以免被拒登機，造成經濟損失或滯留。此外，對來自需填報「國際健康碼」國家的轉機人員，應確保「健康碼」符合乘機要求。

新京報報導，美國聯邦運輸部3日宣布計畫從16日起禁止中國客運航班飛往美國。那麼中國留學生如何回國？首先是臨時客運包機，但值得注意的是，美國也要求中國各航空公司提交包機航班計畫，批准後方可執飛。

此外，中國留學生或可嘗試通過轉機回國。從中國各航空公司的6月航班計畫來看，中國各航空公司在北美航線仍計畫有航班，比如國航北京—溫哥華航線。

同時，中國留學生還可以嘗試從其他國家轉機回國，目前這些航線航班計畫尚未變動。留學生可關注中國各航空公司最新公告。