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美國宣布斷航！中國立馬讓步 網怒：吃軟怕硬

世界日報 / 中國新聞組／北京5日電
美國政府3日宣布將從16日起禁止中國航空公司客機進出美國，北京昨天讓步，放鬆航線管制，為美國航空公司航班進入大陸開綠燈。 （路透）
美國政府3日宣布將從16日起禁止中國航空公司客機進出美國，北京昨天讓步，放鬆航線管制，為美國航空公司航班進入大陸開綠燈。 （路透）

來源：YouTube

美國3日宣布將暫停所有中國航空公司的中美定期客運航班，中國隨即同意放寬相關限制。對此，網友紛批評中方「不打臉就傲慢，被打臉就軟縮」、「吃軟怕硬」，並質疑外交部發言人趙立堅對美方斷航的回應軟弱。觀察人士分析北京朝令夕改背後，是中南海決策的混亂。

路透報導，美國聯邦運輸部因中國政府「未能允許美國承運人實現往返中國的定期客運航空服務，無法行使雙邊權利的全部內容」，宣布自16日起暫停所有中國航空公司往返美國的定期航班運營。中國民航局4日隨即「回應」宣布，自8日起，允許所有未列入「國際航班信息發布（第五期）」航班計畫的外國航空公司，在滿足條件的情況下，每周可飛航一班往返中國的國際客運航班。

針對此事，趙立堅4日表示，中國民航局和美國運輸部一直就兩國航班安排保持密切溝通，本來已經取得了一些安排進展，現在中方也已宣布政策調整，希望美方不要為解決問題製造障礙。據了解，中國民航局正在與美國運輸部進行嚴正交涉。

不過，中國這次的快速「讓步」，引來網友一片批評。美國之音報導，在美國政府宣布計畫禁止中國航空公司飛往美國後的幾個小時，中國改變了之前堅拒美國提出恢復美中航線業務的要求，同意放寬對外國航空公司飛行中國的限制。中國當局態度急轉彎非常罕見，中國網友稱之為「欺軟怕硬」。但中國網路輿論管制當局後來迅速刪除了網友的這些評論。

中國民航局發布的「自2020年6月8日起實施航班獎勵和熔斷措施」，也被視為中方對美方祭出「斷航」措施的低頭。有網友說，「蠟燭不點不亮」、「人家不玩了，馬上就開始表演，缺心眼嗎？」有網友諷刺，這是「中國五個一『斷航』了」。但也有網友稱，「太好了，機票能便宜一些了」。

BBC報導引述專家表示，美國的航空禁令實施，將對中美兩國的旅行、貿易及其他往來造成傷害。新美國安全中心的亞太安全項目總監丹尼爾．克里曼表示，中美之間的關係分解正在加速。克里曼表示，中美兩國仍有機會在16日之前解決這一問題，而一旦美方的禁令正式實施，就將較難撤回。

自由亞洲電台引述中國經濟觀察人士秦鵬表示，不論中國決策層是否知道兩國斷航的嚴重性，這都凸顯中南海決策朝令夕改背後的嚴重問題。他表示，「這叫做『牽著不走，打了倒退』」，這種不知死活的判斷力顯示，現在中國決策層是完全處於「錯亂的狀態」，「現在完全不是一些正常人在管理這個國家」。

民航局

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