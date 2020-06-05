美全方位對中施壓 習近平還撐得住？

川普總統的前政治顧問巴農對法國「費加洛報」說，「中國威脅」是2020年美國大選主調，西方須對疫情大流行的「屠殺」向北京追責。美中交手日趨激烈，川普政府3日宣布，16日起切斷中國所有航空公司飛美國航班後，北京4日宣布，放寬外國航空公司飛航中國限制。網民指北京明顯是欺軟怕硬。

4日逢1989年六四天安門事件31周年，美國國務院發表聲明哀悼遇難者，指中國人民渴望建立捍衛人權、基本自由和尊嚴的政府，美國與中國人民站一起。國務卿龐培歐公開接見蘇曉康、王丹等民運人士。川普政府不忌憚中共反彈，不懼和中國發展成新冷戰，後續對北京施壓的舉動可能還很多。

跡象顯示，美國正從各方面加大對中國施壓。除了商務部月前公布，封殺美商或外企向華為提供零組件，等於切斷華為命脈，3日又宣布制裁33家協助中共監控新疆維吾爾族的企業和機構，5日即生效。美方4日也將央視等四家黨媒切入「黑名單」，雙方的報復、反報復不知伊於胡底。

值得注意的，美國國務院出售在香港1948年買進、1983年改建的六幢三層樓高級洋房，市值達13億美元。為什麼變賣美國駐港人員房產？美國在外國資產極少變賣，除非即將交惡甚至交戰。國務院說是再投資計畫，但華府即將制裁北京的「港版國安法」，如制裁無效，未來可能扣押或沒收中國或中共官員在美資產，美方售屋是否為預防中方報復前置準備？香港變局山雨欲來，川普29日宣布制裁被指雷大雨小，看來可能再加碼。

川普因抗疫表現不佳，民調下跌；警察暴力執法，全美示威暴亂，川普的回應荒腔走板，包括威脅調派重武裝軍隊鎮暴，防長艾思博公開反對，前防長馬提斯指責他分裂國家。多位共和黨籍高級將領或幕僚出面指責或反駁川普；卡特、小布希、柯林頓和歐巴馬四位前總統暗批川普，使川普如陷四面楚歌。中共黨媒卻巨細靡遺擴大報導，嘲諷美國，渾然不知可能刺激川普，拿中國出氣。

國際風向正在轉變。川普準備擴大G7峰會，拉攏俄羅斯、澳洲、南韓、印度共組G11「反中聯盟」。原本偏向中國的世衛(WHO)風向也變了，美聯社取得世衛內部錄音，證實北京在疫情爆發時拒提供世衛病毒基因序列和病人數據，至少延遲兩星期，使疫情蔓延國外，禍延世界。

世衛駐中國最高官員Gauden Galea指世衛不能放縱中國違反國際法，決定哪些訊息能告訴其他國家。雖未證明世衛秘書長譚德塞如川普指控和中共勾結，世衛錄音或文件卻可能提供追責索賠根據，對北京不利。

專業研究指中國如及早隔離、通報世衛，全球感染病亡和連帶經濟損失可能減少95%，中國怎麼賠得起？國際追責索賠如何發展，無人能預料。但川普抽走每年4.5億美元捐款和各國施壓下，世衛明顯「回歸中立」，北京難道不擔憂？

巴農向中國追責不只是保守派想法，不同民調顯示，66%美國人不喜歡中共治下的中國，約九成美國人將中國影響力和實力視為威脅 ；69%認為中國須為疫情負責，71%認為中國應受懲罰。與其說是川普鼓動，不如說美國朝野已形成共識，要向中共討個說法。

但北京卻繼續在貫徹習近平的強硬路線和戰狼風格，助長美國和國際間反中氣氛。從副總統潘斯、重量級智庫，到龐培歐日昨稱習近平不用「國家主席」(President)，改用「總書記」(General Secretary)稱呼，美國區隔中共和中國，強調反共，為新冷戰尋找基礎，立志推翻中共，看來美中關係真的回不去了。

不少評論指美中第一階段貿易協議岌岌可危，川普多次公開說相對於疫情的傷害，美中協議已不重要。中國如拒買美國豬肉、大豆，將傷害自己；川普制裁香港如太嚴厲，也傷害美國利益。習近平已和十餘國領袖通電話，川、習在國內外都遭遇巨大壓力，兩人卻冷若冰霜迄未通話，說明兩國矛盾對立太深，川習互憎，不是通話就能化解。

除了疫情傷害、香港爭議、台灣等問題，美軍在南海活動升級，搭載F-35垂直起降戰機的兩棲攻擊艦常駐南海，美軍重返菲律賓蘇比克灣進展快速，為南海一旦軍事攤牌作準備。而中國、印度邊界軍人摩擦升級，雙方在邊界增兵。北京不怕腹背受敵，萬一擦槍走火，習近平的處境會更險惡。