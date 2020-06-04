調查：過半數新加坡居民今年不準備出國
新加坡聯合早報報導，一項最新調查顯示，即使旅遊限制放寬，過半的新加坡居民今年仍不準備出國，每四人當中三人也對上餐館用餐持保留態度。
國際市場研究機構益普索（Ipsos）在5月19日至25日間，針對500名新加坡公民及永久居民進行問卷調查，以了解病毒阻斷期後國人對生活的看法。
有多達七成受訪者表示擔心感染冠病病毒，53%今年不打算出國旅遊，30%不準備出席文化活動，也謝絕聚會，另外有28%表明不會上健身房或成為任何體育俱樂部會員。
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