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失蹤13年英國女童案有進展？德國性侵犯疑涉案
和家人赴葡萄牙度假時失蹤的英國女童瑪德琳•麥侃，10多年來未被尋獲，成為懸案。德國一犯罪節目探討此案，發現德國一名性侵犯可能涉案，且瑪德琳可能已不在人世。
2007年5月3日，3歲的瑪德琳（Madeleine McCann）和雙胞胎弟弟被父母留在葡萄牙盧什的飯店房間內睡覺，夫妻倆和友人到附近餐廳吃飯，晚上麥侃夫婦回房後發現她下落不明。
瑪德琳失蹤當年引發全球關注，麥侃夫婦淚求各界幫忙的畫面傳遍世界，英國和葡萄牙皆大規模出動警力偵辦。此案曾有多種揣測，甚至懷疑麥侃夫婦自導自演。包括作家J.K.羅琳在內，多方提出懸賞，許多人也提供目擊線報，從摩洛哥、比利時到西班牙都有，但案情沒有突破。
德國公共電視台三日播出的未破案犯罪節目探討瑪德琳案，德國聯邦刑事調查局刑案調查官霍普在節目中表示，懷疑一名43歲的男子有嫌疑。
這名男子有兒童性犯罪前科，目前正因另一起性犯罪及毒品案服刑中。嫌犯在1995至2007年曾多次短期居住在葡萄牙，當年曾是被列入調查清單的數百人之一。
霍普說，根據目前的證據，「瑪德琳可能早成為凶殺案的受害者」。
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