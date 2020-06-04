快訊

失業救濟金數據不佳 美股道瓊早盤開低震盪

三倍券、禮券傻傻分不清 消基會：問題出在這一千元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失蹤13年英國女童案有進展？德國性侵犯疑涉案

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
麥侃夫婦多次上電視懇求各界提供有關女兒的線索，圖為2012年兩人手持瑪德琳照片。（美聯社）
麥侃夫婦多次上電視懇求各界提供有關女兒的線索，圖為2012年兩人手持瑪德琳照片。（美聯社）

和家人赴葡萄牙度假時失蹤的英國女童瑪德琳•麥侃，10多年來未被尋獲，成為懸案。德國一犯罪節目探討此案，發現德國一名性侵犯可能涉案，且瑪德琳可能已不在人世。

2007年5月3日，3歲的瑪德琳（Madeleine McCann）和雙胞胎弟弟被父母留在葡萄牙盧什的飯店房間內睡覺，夫妻倆和友人到附近餐廳吃飯，晚上麥侃夫婦回房後發現她下落不明。

瑪德琳失蹤當年引發全球關注，麥侃夫婦淚求各界幫忙的畫面傳遍世界，英國和葡萄牙皆大規模出動警力偵辦。此案曾有多種揣測，甚至懷疑麥侃夫婦自導自演。包括作家J.K.羅琳在內，多方提出懸賞，許多人也提供目擊線報，從摩洛哥、比利時到西班牙都有，但案情沒有突破。

德國公共電視台三日播出的未破案犯罪節目探討瑪德琳案，德國聯邦刑事調查局刑案調查官霍普在節目中表示，懷疑一名43歲的男子有嫌疑。

這名男子有兒童性犯罪前科，目前正因另一起性犯罪及毒品案服刑中。嫌犯在1995至2007年曾多次短期居住在葡萄牙，當年曾是被列入調查清單的數百人之一。

霍普說，根據目前的證據，「瑪德琳可能早成為凶殺案的受害者」。

2007年5月，3歲的瑪德琳在葡萄牙飯店內失蹤。（歐新社）
2007年5月，3歲的瑪德琳在葡萄牙飯店內失蹤。（歐新社）

德國 葡萄牙 失蹤 性侵

延伸閱讀

香港六四晚會中斷 德國人權官員：遺憾

【倫敦男子的生活日常】英國封城中：少了 1,000 萬遊客的倫敦是什麼樣貌？

推動轉型正義有成 國家人權博物館德國獲獎

德國6月15日旅遊解禁 義大利6月3日搶先拚觀光

相關新聞

疫情延燒火災又襲 馬尼拉4000貧民無家可歸

新冠肺炎疫情延燒，大馬尼拉1日又發生大火燒毀800棟建物，4000多名貧民無家可歸。菲律賓家扶中心代表張凱莉說，收容災民...

失蹤13年英國女童案有進展？德國性侵犯疑涉案

和家人赴葡萄牙度假時失蹤的英國女童瑪德琳•麥侃，10多年來未被尋獲，成為懸案。德國一犯罪節目探討此案，發現德國一名性侵犯...

法庭8日審查是否羈押李在鎔 三星表遺憾

韓國檢方今天向法院聲請羈押三星電子副會長李在鎔等3名集團高層人士，李在鎔預計將在8日接受羈押必要性審查；對於檢方聲押李在...

印度澳洲簽後勤支援協定 為更多軍事交流鋪路

印度外交部表示，印度與澳洲今天簽署可相互使用對方基地的協定，為更多軍事交流與印太軍演鋪路

聯合國：菲律賓恐數萬人命喪反毒戰 警方幾不受懲

聯合國今天表示，菲律賓自2016年中展開反毒戰爭以來，可能有數萬人被殺害，而警方「幾乎不受懲罰」、高層官員還煽動暴力

李顯龍籲美中放下分歧 合作建立穩定國際秩序

新加坡總理李顯龍在「外交事務」期刊發表對美中關係分析指出，新冠肺炎疫情顯示各國攜手合作重要性。他呼籲美中兩國放下分歧，共...

歐中峰會延期 習近平表示樂觀

在雙方決定推遲峰會後，中國國家主席習近平與德國總理梅克爾通了電話。據新華社報道，習近平在電話中強調了中方願意與歐盟「加強戰略合作，堅持多邊主義，應對全球挑戰，共同為不確定的世界增加確定性」；而梅克爾則表示，希望同中方保持對話和密切溝通，「推進德中、歐中重要議程，推動德中、歐中關系向更高水平邁進。」

印尼東部發生規模6.4地震 未有海嘯威脅

美國地質調查所（USGS）表示，印尼東部的摩鹿加群島（Maluku islands）沿海今天發生規模6.4地震，但沒有發...

金與正痛批反北韓文宣 南韓堅持履行軍事協議

北韓領導人金正恩胞妹金與正因脫北者空投反北韓文宣，揚言廢除兩韓軍事協議，南韓總統府青瓦台與國防部今天都表示，堅持履行兩韓...

美禁中國客機出入境 中：盼勿製造復航障礙

美國運輸部宣布，6月16日起禁止中國民航班機進出美國，以表達對中國「五個一」限航措施的不滿，中國外交部發言人趙立堅今天回...

中國封鎖天安門事件新聞 NHK又出現黑畫面

日本放送協會（NHK）今天報導，中國政府要求中國媒體不得報導天安門事件31週年，連對外媒也同樣繃緊神經，NHK中午過後向...

400難民滯留海上 各國拒收引關注

「即使難民有染疫風險，也應該隔離收容，而不應該讓他們困在船上！」馬爾他附近海域上有400名中東難民困在海上達1個月，馬爾他、歐盟都不願意收容這些難民。馬爾他政府是不滿歐盟背棄共同分擔難民的承諾，在國內也有疫情困擾下難再收容難民。不過關心難民的NGO則認為，馬爾他不收容的行為已經違反國際法。

熱門新聞

美國運輸部證實：16日起禁止中國客機飛往美國

美運輸部揚言：若陸不讓復航 將禁中國大陸客機飛美

髮夾彎！美國防部長收回成命 不撤回駐紮華府周邊軍隊

我沒躲！川普：我白天去白宫地下碉堡查看 遭CNN打臉

美商務部：對33家中企機構新制裁 5日生效

他要分裂我們！美前防長馬提斯痛斥川普故意分裂國家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。