歐中峰會延期 習近平表示樂觀

在雙方決定推遲峰會後，中國國家主席習近平與德國總理梅克爾通了電話。據新華社報道，習近平在電話中強調了中方願意與歐盟「加強戰略合作，堅持多邊主義，應對全球挑戰，共同為不確定的世界增加確定性」；而梅克爾則表示，希望同中方保持對話和密切溝通，「推進德中、歐中重要議程，推動德中、歐中關系向更高水平邁進。」

在公開的電話紀要中，雙方並沒有明確提到萊比錫峰會延期。習近平只是說「中德、中歐之間正在商談一系列重大政治交往議程，中方願同德方、歐方保持密切溝通協調，確保這些活動取得成功，推動中德、中歐關系邁上新台階」。

峰會推遲的消息是在德中雙方領導人以及歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)通電話後，由德國聯邦政府發言人塞伯特(Steffen Seibert)對外界披露的。他表示，鑑於當前全球疫情的總體形勢，德國、歐盟、中國都一致認為，峰會無法在原定日期舉行，至於推遲到具體什麼時候還暫時未定。

不過，塞伯特透露，米歇爾以及歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)與中國領導人的視頻會議仍將按原計劃在本月內舉行。

曾任德國駐華大使的德國常駐歐盟代表柯慕賢(Michael Clauß)6月4日對外界強調，歐中峰會延期「絕無政治因素」，純粹是「出於疫情考量」。他說，歐盟27國首腦與中國領導人的會晤「極其重要」，希望「峰會能夠盡早舉辦」，但是目前還沒有確定具體日期。柯慕賢還表示，鑑於當前的全球疫情，德國今年下半年任歐盟輪值主席國期間的工作重心必然有所調整，「現在的重大挑戰是：歐元區以及歐盟的存亡問題。」

關鍵協議談判不暢

歐中峰會原定9月14日在萊比錫開幕，被視作德國今年下半年任歐盟輪值主席國期間的重頭戲。按照原先的規劃，萊比錫峰會的目標是調整歐中關系，尤其是已經談判了幾十個回合、歐洲經濟界翹首以盼的歐中投資協議將在會議期間簽署。此外，氣候保護、歐中雙方在援助非洲時所扮演的角色也將是峰會的重要話題。

然而，早在今年2月中旬，歐洲疫情尚未爆發之時，歐盟貿易委員霍根(Phil Hogan)就披露，歐中投資協議的關鍵部分仍未談妥，其中包括行業補貼、強制技術轉讓等棘手議題；而中國當時已經爆發的疫情更是進一步延緩了談判進程。

德國外長：對華強硬得不償失

5月底，中國人大通過決議，計劃直接繞過香港立法會制訂港版國安法，更是為歐中峰會制造了更多的障礙。在5月29日的德國聯邦議會辯論中，在野的自民黨甚至要求取消此次峰會。外長馬斯(Heiko Maas)稍早前則表示，聯邦政府不會因為中國人大決定制訂港版國安法就考慮取消歐中峰會，「我們需要和中國方面討論許多事情」。

在6月3日晚間的德廣聯電視訪談節目中，德國外長馬斯也再次強調，歐中峰會上不僅僅有經貿議題，也有人權話題。德廣聯主持人Sandra Maischberger則認為，這可能不過是一個象征性的姿態，她拿出了馬斯去年9月與香港民主派代表人物黃之鋒在柏林國會大廈的合影問道，面對中國日趨嚴重的壓制人權舉動，德國聯邦政府除了此類象征性的姿態，難道就沒有更強硬的對華措施嗎？比如像黃之鋒所呼籲的那樣出台對華制裁措施。馬斯回答說，與別人合影不代表贊成對方的觀點，黃之鋒的政治立場「包含了分離主義傾向」，這與德國聯邦政府的對華方針不符。他在電視節目中再次強調，維護歐中之間的對話平台十分重要，強硬措施會導致對話受阻，「長期而言這是不明智的」。

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