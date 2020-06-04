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400難民滯留海上 各國拒收引關注

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
馬爾他目前仍讓400名難民滯留船上，人權團體批評馬國與歐盟無作為，但馬國政府稱已達收容極限。（Photo on 美國國防部）
馬爾他目前仍讓400名難民滯留船上，人權團體批評馬國與歐盟無作為，但馬國政府稱已達收容極限。（Photo on 美國國防部）

「即使難民有染疫風險，也應該隔離收容，而不應該讓他們困在船上！」馬爾他附近海域上有400名中東難民困在海上達1個月，馬爾他、歐盟都不願意收容這些難民。馬爾他政府是不滿歐盟背棄共同分擔難民的承諾，在國內也有疫情困擾下難再收容難民。不過關心難民的NGO則認為，馬爾他不收容的行為已經違反國際法。

無力收容難民

根據《半島電視台》報導，當地NGO「地中海SOS」表示，至少還有400名難民被困在馬爾他的海岸外，馬爾他官方不讓他們下船，而是讓他們持續待在附近海域滯留。這些難民當初搭乘人蛇集團的船前往歐洲，被海警隊等組織攔截後，就一直待在馬爾他海岸，等待歐盟國家收容。

不過歐盟目前僅有法國，願意出面承接少量難民，其他國家都不願意再接受難民。這也讓馬爾他政府不滿表示，歐盟違背了當初與她們簽定的邊境共同負擔難民承諾，該國620例確診案例中，已至少50例確診與先前收容的難民有關，他們不能再收容難民。

內戰恐讓難民激增

馬爾他海巡隊目前持續監視這400位難民，不讓他們再度回到危險的地中海，但也不允許他們下船。這也讓SOS的代表不滿表示，這些難民當初被人蛇集團打包時，身體狀況就已經很差，他們不能這麼久的時間都待在船上，很多人的身心靈已經出問題，馬國不收容的行為也已經違反國際法。

《歐盟觀察家》近日提到，利比亞內戰似乎又開始白熱化，雙方衝突日漸激烈下，地中海諸國恐將再迎來一波難民潮。49萬人口的馬爾他已經收容5萬名難民，新首相阿貝拉也積極向歐盟要求談判，不能只讓馬爾他獨自分擔收容難民的重任。

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