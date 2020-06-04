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北韓勞動新聞批美國國務卿龐培歐 癡人說夢
北韓勞動新聞4日刊出勞動黨中央國際部發言人談話，批評美國國務卿龐培歐就香港事務、涉台問題、人權問題、貿易爭端對中國指手畫腳、說三道四，已經不是第一次了。但不可忽視的是，這次他惡意詆毀了堅持社會主義的中國共產黨的領導。
發言人說，被極端的種族主義所激怒的示威者圍攻白宮，是今日美國的實況，給示威者亂扣左翼帽子且要放狗予以鎮壓，是美國式自由民主。
和美國歷屆執政者一樣，龐培歐企圖搞垮乘勝前進的共產黨和社會主義，就無異於癡人說夢。
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