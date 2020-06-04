金與正：韓方以言論自由放任反朝傳單 須做好最壞打算

韓國國際廣播電台報導：北韓國務委員長金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正對脫北者散發對北傳單表示不滿，並提出可能廢除南北軍事協議。

金與正4日通過北韓朝鮮中央通訊社發表談話稱，南韓當局絕不會不知曉禁止在軍事分界線一帶散發傳單等進行所有敵對行為的《板門店宣言》和軍事協議條款。金與正還威脅稱，南韓當局挑選了最不恰當的時機、用最卑劣的手段試圖在核問題上做文章，想質問南韓當局是否做好準備承受相應的後果。

金與正還警告若韓方不能採取適當措施，必須做好充分的心理準備，並提出有可能完全拆除開城工業園區、關閉南北共同聯絡事務所、撕毀南北軍事協議。

金與正將簽署於2018年的南北軍事協議貶低為「可有可無」的協議。金與正還表示，還有十多天就是《6.15宣言》20週年，若韓方以「個人自由」或「言論自由」等藉口放任那些針對北韓的肆無忌憚、充滿惡意的行為，將必須做好最壞的打算。

上月31日，脫北者團體自由北韓運動聯合在金浦用大型氣球向北韓散發了50萬張傳單和1000張記憶卡等。