只為東奧 日厚勞省擬2021上半年讓民眾接種新冠疫苗

日本讀賣新聞報導，厚生勞動省4日表示，他們希望在2021上半年東京奧運開始前，讓民眾接種新冠肺炎疫苗。日本政府已在今年第2次修正預算案編列製造疫苗經費，包括製作疫苗原料和設置生產線。

目前各國已有10種疫苗開始臨床實驗，而日本企業計畫在今年夏天以後進行疫苗臨床實驗。

【中央社／東京4日綜合外電】

日媒報導，日本政府厚生勞動省著眼明年夏季將登場的東京奧運與帕運，目前以2021年上半年能讓民眾接種疫苗作為目標。

日本讀賣新聞報導，有關預防感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的疫苗，日本政府厚生勞動省已將2021年上半年起依序讓民眾接種疫苗作為目標，主要著眼能在延後到2021年舉辦的東京奧運及帕運登場前，打造出一個可能接種疫苗的體制。

日本政府也在2020年度第2次補正預算案中，編列協助疫苗製造的相關經費。

全球目前已開始進行10種針對2019冠狀病毒疫苗臨床試驗，日本企業也持續推動從今年夏天以後開始臨床試驗。

另外，日本製藥大廠塩野義製藥公司表示，針對醫療從事人員等為對象，將以最快2021年1月開始提供疫苗接種作為目標，但前提是臨床試驗必須順利。

如果一切順利，塩野義製藥將擴充生產體制，2021年秋天就能提供給一般民眾接種。

塩野義製藥公司社長手代木功受訪時說，塩野義製藥與國立傳染病研究所等單位合作聯手研發疫苗，預計今年內開始臨床試驗。