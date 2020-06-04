金與正怒了！發聲明痛斥脫北者是人渣 揚言廢兩韓軍事協議

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正發表談話，強烈譴責脫北者團體對北韓散發傳單的行動，要求南韓方採取應對措施，否則將拆除開城工業園區，朝韓聯絡辦公室關閉，甚至解除兩韓軍事協議。

北韓官媒勞動新聞報導，金與正在談話中指出，南韓方面不可能不清楚「板門店宣言」和兩韓軍事協議中禁止在非軍事區一帶散布傳單等敵對行為的條款。

她也表示，在「六一五韓朝共同宣言」發表20週年即將到來之際，韓方如將上述行為視為個人和言論自由，則將面臨最壞的局面。談話中還要求南韓制定相關法規，阻止民間團體對北韓散發傳單。

脫北者團體「自由朝鮮運動聯合」上月31日對北韓散發傳單，在京畿道西北部的金浦市用大型氣球散發50萬份傳單、50本手冊、2000張1美元紙幣和1000張記憶卡，傳單上寫有「金正恩是宣佈新戰略核武器路線的偽善者」等內容。

【中央社／首爾4日綜合外電】

北韓領導人金正恩胞妹金與正今天揚言，若首爾當局不阻止維權人士從境外空投反北韓文宣，將廢除與南韓之間簽訂的軍事協議，並關閉兩韓間的跨邊界聯絡辦公室。

法新社報導，雖然金正恩與南韓總統文在寅2018年舉行過3場峰會，但兩韓關係目前近乎凍結。

脫北者和其他維權人士長久以來會施放氣球，將批評金正恩侵害人權和其發展核武野心的傳單跨越邊界空投到北韓。

金與正在發表於官媒北韓中央通信社（KCNA）的聲明中表示：「南韓當局如果放任這種情況持續發生，同時又找各種藉口，將被迫付出昂貴代價。」

金與正將脫北者稱作「人渣」和背叛祖國「垃圾般的雜種狗」，還說是時候「找牠們的主人算帳」，她指的是南韓政府。

她揚言廢除2018年文在寅造訪平壤時，為緩解兩韓邊境緊張關係而簽署的軍事協定，並關閉跨邊界聯絡辦公室。

金與正也威脅要永久退出兩韓間的聯合計畫，包括開城工業區（Kaesong Industrial Park）和金剛山（Mount Kumgang）觀光活動；這兩者都是北韓的金雞母，不過由於北韓因武器計畫遭受國際制裁，相關計畫都已停滯多年。

路透社報導，負責處理兩韓關係的南韓統一部發言人對聲明做出回應，呼籲各界停止發送傳單。

統一部發言人呂尚基在例行記者會上表示，發送傳單會加劇與北韓之間的緊張關係，對環境構成威脅，並危害私人財產。

他說：「政府已經數度採取措施，阻止發送傳單的行為。」