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南韓統一部 籲民眾勿在邊境散佈反北韓傳單
韓聯社報導，南韓統一部發言人呂尚基4日在例行記者會上表示，散佈反朝傳單的行為威脅邊境地區居民的人身和財產安全，政府正在就此研究有效方案，並呼籲民眾勿在邊境散佈反朝傳單。
呂尚基表示，散佈反朝傳單屢次加劇邊境地區的緊張局勢，而且對邊境地區造成環境污染，損害當地居民的生活條件。政府綜合考慮這些因素，正在研究能夠徹底消除邊境緊張局勢的有效方案。
被問及朝鮮發表談話前韓方是否已經著手準備完善相關法律時，呂尚基表示，韓朝領導人2018年4月聯合發表的《板門店宣言》包括有關反朝傳單的內容，為切實履行該宣言，韓方此前就已開始著手準備，但他未具體提及相關法律的提案時間和內容等。
對於韓方是否會就朝方談話發表立場，呂尚基稱，我對此暫時無可奉告。朝鮮國務委員會委員長金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正當天發表談話，強烈譴責脫北者從韓方向朝方散佈反朝傳單。金與正揚言，若首爾當局不阻止維權人士從境外空投反北韓文宣，將廢除與南韓之間簽訂的軍事協議，並關閉兩韓間的跨邊界聯絡辦公室。
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