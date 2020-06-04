三星律師團 對檢方提請批捕李在鎔表遺憾

三星律師團4日就南韓檢方當天提請批捕三星電子副會長李在鎔等人一事發佈立場聲明，對檢方舉措表示遺憾，並指出，這讓被調查人希望獲得調查審議委員會客觀判斷的正當權利失效。

韓聯社報導，律師團表示，檢方在長時間的調查過程中進行了50多次搜查，傳喚110多人進行了430多次的調查，調查密度和力度史無前例。李在鎔和三星集團在面臨經營危機的情況下仍認真協助檢方調查。在調查事實上已經結束的情況下，檢方提出的犯罪指控無法讓人接受，所以向大檢查廳提出了有關召開調查審議委員會會議的申請。

南韓檢方4日表示，針對2015年涉嫌會計欺詐的合併案，已向法院聲請羈押三星電子副會長李在鎔及其他兩名高層。

路透報導，南韓檢方稱李在鎔與前三星集團未來戰略室室長崔治勳、前三星集團未來戰略室戰略組長金鍾重涉嫌操縱股價、違反審計規則等罪名而聲請逮捕。