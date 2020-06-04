李顯龍：中美關係 是這個時代的「根本問題」

新加坡聯合早報報導，亞洲國家在應對冠病疫情之餘，也在建立繁榮的區域、改善人民的生活方面，面對重重挑戰。中美能否求同存異，建立互信關係，將是亞洲發展的關鍵因素，也是這個時代面對的「根本問題」。

星國總理李顯龍在政策雜誌《外交事務》上以「危在旦夕的亞洲世紀」（The Endangered Asian Century）為題撰文，籲請中美在疫情當前放下分歧，共同合作建立一個穩定和平的國際秩序。

李顯龍今午在臉書貼文，分享文章內容。他指出，中美關係對亞洲的安全與繁榮至關重要。大多亞洲國家的經濟都和中美兩國緊密相連，並且不願意在兩國之間選邊站，而中美的戰略決定將塑造嶄新的國際秩序。

他說：「大勢力相互競爭是自然的。但他們協作的能力才真正考驗著他們的治國之道。這將決定人類能否在國際課題如氣候變化、核子擴散和控制傳染病的傳播方面，取得進展。」

李顯龍強調，冠病疫情顯示了各國攜手合作的重要性。病毒不分國界，各國必須合作才能控制疫情，降低疫情對全球經濟帶來的衝擊。「即便中美關係達到最良好的狀態，要建立起一個集體的應對機制也極具挑戰性。」