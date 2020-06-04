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又要吃牢飯？南韓檢方聲請逮捕三星少主李在鎔等三高層

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
三星電子繼承人、副會長李在鎔為爭繼承權涉嫌造假。美聯社
三星電子繼承人、副會長李在鎔為爭繼承權涉嫌造假。美聯社

南韓檢方今天表示，針對2015年涉嫌會計欺詐的合併案，已向法院聲請羈押三星電子副會長李在鎔及其他兩名高層。

路透報導，南韓檢方稱李在鎔與前三星集團未來戰略室室長崔治勳、前三星集團未來戰略室戰略組長金鍾重涉嫌操縱股價、違反審計規則等罪名而聲請逮捕。

檢方認為，李在鎔涉嫌為爭取繼承權，在三星旗下三星物產與第一毛織合併過程造假，於五月底兩次傳喚李在鎔，他堅稱當時沒對未來戰略室下達指示，也沒接到任何報告。

李在鎔先前已曾因涉嫌行賄前總統朴槿惠及其親信，被拘留一年，2018年初獲釋。

【中央社／首爾4日綜合外電】

三星電子副會長李在鎔等3名集團高層涉嫌為爭奪三星集團繼承權，進行不正當交易、操縱市場等，韓國檢方今天就此向法院聲請羈押。

首爾中央地方檢察廳今天向法院聲請羈押三星副會長李在鎔、前三星未來戰略室室長崔志成、前三星未來戰略室戰略組長金鍾重3人。

李在鎔等3人涉嫌從事資本市場法定的不正當交易、操縱市場，以及違反上市公司外部審計相關法規，金鍾重還涉嫌作偽證。金鍾重2017年以證人身分出席前韓國總統朴槿惠的審判，聲稱三星物產與第一毛織合併案是由第一毛織提案，與李在鎔繼承問題無關。

檢方認為，李在鎔為鞏固接班之路，涉嫌為自己持股占比高的第一毛織市值灌水，再以降低三星物產股價的方式推動兩家公司合併；之後又涉及三星生物製劑公司（Samsung Biologics）財務造假。

檢方在5月26日及29日傳喚李在鎔，就三星旗下公司合併案及繼承相關疑點訊問，並詢問李在鎔當時對未來戰略室下達的指示，但李在鎔堅稱並未下達指示，也沒有收到報告。

李在鎔與金鍾重6月2日向首爾中央地方檢察廳請求召開檢察搜查審議委員會，要求重新檢視案件偵辦妥當性。檢方相關人士表示，目前相關程序已進行，但尚未確定召開委員會的確切日期。

路透社報導，李在鎔先前已因被控向朴槿惠行賄而遭羈押一年，於2018年初獲釋，但韓國最高法院去年就此案發回更審，李在鎔可能面臨更重刑責。

李在鎔 南韓 朴槿惠

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