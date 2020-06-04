南韓檢方聲請逮捕三星集團繼承人李在鎔

南韓檢察官今天（4日）表示，他們針對三星集團繼承人、副會長李在鎔已經聲請逮捕令。南韓檢方正調查2015年的三星物產（Samsung C&T）和第一毛織（Cheil Industries）合併案是否涉及舞弊，以利李在鎔接班；先前已傳訊李在鎔至少兩次。

這項新發展為李在鎔帶來全新的麻煩，如果被逮捕，他面臨再度入獄。等於距離他2018年2月獲釋，才兩年多一點，就要再回監獄。

南韓檢方說，之所以聲請逮捕，是因為調查後懷疑李在鎔涉嫌操控股票價格及違反會計稽核法規。

三星拒絕評論此進展；三星股價在消息傳出後的中午時分上漲1.1%，表現優於大盤的0.2%漲幅。

南韓檢方懷疑三星高層在當年的三星物產（Samsung C&T）和第一毛織（Cheil Industries）合併過程中，對第一毛織擁有的三星生物製劑（Samsung Biologics）財務灌水，改善第一毛織的帳目，以便能順利推動合併。

三星物產時為三星集團事實上的控股公司，合併成功的話，可將李在鎔送進三星物產，進而鞏固其在集團的接班地位。南韓金融監管機關表示，三星生物製劑在2015年的估值因而被不當膨脹了4.5兆韓元（36.4億美元）。

李在鎔先前已曾因涉嫌行賄前總統朴槿惠及其親信，被拘留一年，2018年初獲釋。

上月稍早，李在鎔不尋常地為他身涉紛爭道歉，並誓言他的子孫未來絕對不會主導管理三星集團。