西伯利亞2萬噸油料外洩！遲兩天才回報 普亭震怒要徹查

俄羅斯西伯利亞的北極圈境內傳出嚴重漏油事件，大量油料汙染河川恐釀生態浩劫。總統普亭一方面同意當地頒布緊急狀態，也對有關單位事發後2天才回報大表不滿，並在視訊會議對主管企業高層發飆，怒斥「你腦袋有問題嗎？」

這起事件發生在5月29日，地點位於北極圈內300公里的邊疆城市諾爾里斯克（Norilsk）。因諾里爾斯克鎳公司（Norilsk Nickel）蓋在永凍土上方的發電廠備用油槽支撐架下沉，導致大量油料外洩，最遠更達12公里外。從現場空拍畫面可見到，部分河段水面已經呈現紅棕色。

克拉斯諾亞爾斯克邊疆區（Krasnoyarsk）監管單位指出，約15000噸油料流進安巴爾納亞河（Ambarnaya）河域，另外6000噸滲入底土。漁政單位坦承，整條河的生態需要數十年才能恢復。

在視訊會議上，克拉斯諾亞爾斯克邊疆區主席烏斯（Alexander Uss）向普亭坦承，5月31日「社群媒體出現警訊」後，他才得知此事。普亭當場對諾里爾斯克－泰梅爾能源公司執行長李平（Sergei Lipin）發飆道，「為什麼官方要到2天後才知道這件事情？難道我們要從社群媒體了解緊急狀態？你腦袋有問題嗎？」

美聯社報導，安巴爾納亞河流入的湖泊又有一條河流通往北極海。當地緊急勤務部門官員表示，由於事發地點與世隔絕，又沒有公路或鐵路相連，很難派出大型艇除汙。世界自然基金會（WWF）俄羅斯分部主管卡尼茲尼可夫（Alexey Knizhnikov）則估計，總損失可能達1300萬美元。