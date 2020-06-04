大學流失國際生 澳洲恐損失110億

澳洲因疫情閉邊界後，外國學生無法入境，靠這些學生才能維持運作的澳洲大學可能損失110億美元。遊說團體澳洲大學聯合會說，大學收入短缺不僅長久影響高等教育人員和設施，還會破壞澳洲的世界級研究和創新能力。

教育是澳洲第3大出口產業，僅次於鐵礦和煤炭，去年有50多萬名國際學生註冊就讀，給澳洲經濟帶來320億澳元收入。

澳洲大學聯合會說，根據推估模型顯示，教育行業2020年和疫情相關收入的損失預計將高達48億澳元，到2023年將增至160億澳元。

澳洲4月3日開始封鎖商業活動以遏止疫情擴散時，總理莫里森（Scott Morrison）要求面臨困境的國際學生「回家」，引發爭議，當時澳洲的學校幾乎過了第一學期的一半。

澳洲也是最早在疫情爆發初期對中國公民關門的國家之一，封閉了澳洲國際學生的最大來源。