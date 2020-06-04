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川普規畫G7峰會 反中親中國際角力

世界日報 / 社論

川普總統原定6月下旬在大衛營舉行七大工業國集團(G7)峰會，既想表達疫情已過，重經濟，也藉此恢復川普的國際聲望。沒想到反應非常負面，德國總理梅克爾明白拒絕出席，公開理由是新冠疫情未過，但實際上，梅克爾不願介入美國國內政治，為川普造勢；換句話說，她可能看衰川普連任前景。

川普得知後非常惱火。他30日公開表示，將把G7延至9月舉行，他還批評現階段G7是一個「過時」的經濟組織。目前G7成員國包括加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國與美國。

外界懷疑，川普意圖擴大G7，其中有三個企圖：其一，爭取美國的盟友加入；這是摻沙子、挖牆腳手法，他想把這個組織轉為完全親美的聯盟，川普特別點名邀澳洲、南韓與印度等他認定的美國鐵桿盟友，把他們抬到一等強國等級，三國當然樂意；以後時機成熟，美國還想拉上巴西，成為G12集團。

企圖之二，重新迎回俄羅斯。此前，考量到莫斯科對全球戰略的重要性，G7曾有過G7＋1的設計，即邀請俄羅斯參加會前會，外界俗稱G8。但因2014年俄軍入侵東烏克蘭、併吞克里米亞，歐盟制裁俄羅斯，不再邀請普亭參加G7。川普上台後，一直想拉攏與俄羅斯關係，藉主辦峰會機會，想重新拉回俄羅斯。

企圖之三，中國是全球第二大經濟體，卻無緣出席G7，也不在川普邀請名單中。白宮戰略溝通部主任法拉(Alyssa Farah)表示，川普希望邀請一些傳統盟友，一起討論「中國的未來」。外界解讀，川普想籌組「反中聯盟」，遏制和孤立中國。

然而，這三個企圖現在都發生困難。首先，傳統歐洲盟友早已對美國失望，不再那麼信任美國，也不再仰賴美國領導。川普政府奉行單邊主義，與歐洲的多邊主義格格不入；從巴黎氣候公約到世界衛生組織，川普不斷退群，事先都沒有與盟國諮商。

現在美國國內種族衝突，各地發生暴亂，打砸和搶劫商店、縱火等，川普揚言動員重武裝軍隊鎮壓，更使傳統盟友與美國保持距離。加拿大總理杜魯多2日被詢及川普想動用軍隊的看法，沉默了21秒才作答，只表示對美國發生的事感到恐懼和驚愕。相當程度反映美國傳統盟友對川普的作為既厭惡，但又不願公開得罪的態度。

川普要把G7轉變為親美組織，談何容易。現在甚至連近在咫尺的加拿大都受不了美國，杜魯多理念和川普南轅北轍，他避免直接批評川普，是因加拿大75%出口仰賴美國市場。

其次，川普宣布G7的記者會後，迫不及待與普亭通電話。據俄方發布消息，雖然川普表達邀請普亭參加G7峰會的想法，但普亭還沒有接受川普邀請，俄方需要了解峰會更多細節，包括議程和俄方參加峰會的形式，以便做最終決定。

俄羅斯遲遲不表態，是因德國、英國與加拿大都反對。德國根本就不出席，英國首相強生發言人表示，準備使用否決權來阻止俄羅斯加入，除非俄羅斯停止其「侵略性和破壞穩定的活動」；加拿大總理杜魯多則指出，俄羅斯「仍然不尊重和無視國際規則」，因此該被排除在G7之外。

在應對中國方面，美國將邀請南韓、澳洲和印度參加峰會，算上原本就在其中的日本與加拿大，可能形成反中國的「六國聯盟」，美國就可在G7的中國議題上占更大優勢。

美國捨棄原來G7中的歐洲各國，就是因為認定他們有「親中」傾向或嫌疑。以德國為首的歐洲盟國，都不願被美國捲入反中聯盟。德國在7月1日將接任歐盟輪值主席國，預備籌辦歐盟與中國在秋天舉行的高峰會，更不願開罪北京。

平實而論，歐洲幾個大國未必不反中，對北京處理香港問題、華為5G等問題上，他們與中國有歧異。本來和美國態度背道而馳，未拒絕使用華為5G設備的英國，最近態度轉變，可能和「五眼情報聯盟」其他國家態度一致，杯葛華為5G。但其他國家如跟著美國反中，經濟上可能面臨一場大災難，大家都看得很清楚，川普只不過把G7看成一場為了連任的國際造勢政治秀，各國不想跟著川普，把自己聲譽和利益賠進去。

大家對2018年在加拿大舉行的G7峰會一張照片，想必都記憶猶新。峰會中，川普一人雙手抱胸、傲慢地坐在椅上，其他國家領袖圍站一旁，像在央求他什麼。或許其他領導人都不想讓這種場景在美國重演。

川普 G7 反中

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