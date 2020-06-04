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樹林面積加速消失 巴西放任毀林居冠

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
森林野火也是造成珍貴樹林消失的原因之一。(Photo by Prescott NF on Flicker under Creative Commons license)
森林野火也是造成珍貴樹林消失的原因之一。(Photo by Prescott NF on Flicker under Creative Commons license)

去年平均每6秒就有一座足球場大小的原始森林消失地球上。美國最新研究指出，全球老樹消失的速度仍未減緩，其中包括巴西澳洲樹林消失面積持續增加。不過，印尼則因為政府措施發揮效果，當地老樹消失速度已經連續3年處於低檔。

森林面積大減

據《BBC》報導，馬里蘭大學一項研究高5公尺以上老樹的研究指出，去年全球每6秒就有一處足球場大小的原始森林消失，其中巴西就佔了3分之1面積，是過去13年來最大佔比。至於澳洲，因為2019年底發生森林野火，造成當地樹林消失面積也增加6倍。不過，印尼與剛果共和國則在政府的保護下，樹木消失速度明顯降低。

研究指出，去年全球熱帶森林樹木覆蓋面積消失1,190萬公頃，其中原始森林佔380萬公頃，是自2000年起的第三高紀錄。原始森林除了能儲存二氧化碳外，也是紅毛猩猩與老虎的棲息地。

對此，世界資源研究所代表賽摩爾表示，「2019年森林消失的程度令人無法接受。如果政府實施好的政策並據以執法，森林消失就會減少。」

政府作為至關重要

據《CBS》報導，這次報告也指出，去年原始森林消失重災區位在南美、非洲與東南亞，原始森林消失面積比前年增加2.8%。至於研究鎖定原始森林，則是因為一旦它們消失，就必須花費好幾十年甚至千年才能長回來，而且即使外界已努力遏止毀林，但過去20年來，原始森林消失的速度仍然相當快。

巴西去年森林消失了130萬公頃，談到巴西森林的消失，全球森林觀察組織代表薇絲也指出，「我們也看到多處原始森林消失的新熱點都在原住民範圍內，特別是在傳出掠奪土地與採礦的帕拉省境內。」

至於印尼則已連續3年消失的程度都維持在低點，其中可歸功於政府實施嚴格政策。哥倫比亞在2016年和平協議生效後，雖然森林消失速度快速增加，不過，去年相較前年原始森林消失已減少35%。

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巴西 印尼 澳洲

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