日本兵庫發生十字弓殺人事件 釀兩死 疑孫殺祖母

今天上午在日本兵庫縣寶塚市發生弓箭殺人事件，四名男女被射中，並造成兩名女性死亡。警方已經以殺人未遂嫌疑，逮捕一名23歲的男大學生，展開進一步調查。

根據NHK報導，日本時間上午10時左右，警方接獲兵庫縣寶塚市安倉西的一棟住宅民眾報案，「我被孫子射傷了」。

根據警方說法，23歲大學生野津英滉疑似用類似十字弓的物品，射傷親戚四人，包括三名女性、一名男性。並造成70歲、40歲女性死亡，另外受傷兩人分別為40歲男性、20歲女性，都還有意識，被送縣內醫院治療。警方將野津英滉以殺人未遂的嫌疑當場逮捕，正展開進一步調查。死亡70歲女性應為嫌犯祖母。根據警方說法，野津已承認犯行。

犯案現場位於JR寶塚線中山寺站以南約2公里、沿著武庫川岸的獨棟住宅。住在附近的80歲老翁表示，聽到警車與救護車接連趕來的聲音，他長年住在此地，從未發生過類似事件。