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星國與大陸開通快捷通道 商務人士入境檢測後免隔離

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
星國與大陸開通「快捷通道」，商務人士入境前後進行檢測後免隔離。（圖／路透）
星國與大陸開通「快捷通道」，商務人士入境前後進行檢測後免隔離。（圖／路透）

新加坡和中國大陸本月將開通往返兩地的「快捷通道」，讓有需要進出兩國的商務和公務人員在離境前和入境時，自費接受新冠病毒檢測，呈陰性者，就不用進行14天的隔離。

新加坡聯合早報報導，新加坡和中國大陸的「快捷通道」將率先在新加坡與上海、天津、重慶、江蘇、浙江和廣東之間實施。

新加坡政府的公告指出，有需要者可透過中國大陸負責接待的企業和政府機構提出申請，經核可後按規定申請簽證，並在離境前48小時和入境後接受新冠病毒檢測，在等待結果的一兩天內須自我隔離。通過檢測者無須接受額外隔離，直接展開公務和商務行程，確診者則必須自費接受治療。

不過，透過「快捷通道」入境的人員在首14天內，必須遵守申報的行程表，且不得搭乘公共交通工具。

中國大陸是新加坡第一個互相實施「快捷通道」的國家，星國目前研擬與澳、紐、南韓和馬來西亞實施類似措施。

新加坡 馬來西亞 簽證

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