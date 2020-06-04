德國追加1,460億美元刺激經濟計畫 執政聯盟達成協議
德國由總理梅克爾領導的執政聯盟，經過兩天的緊張談判終於敲定總投入規模將達到1,300億歐元（1,460億美元）的經濟刺激計畫，以支持德國經濟從疫情中復甦。這項再追加的刺激方案重點在促進短期消費者支出，以及企業再投資。
德國政府周三（3日）達成的經濟刺激計畫內容包括為公司和消費者減稅，為家庭發錢和援助市政當局等等，將持續實施到2021年。計畫範圍極廣，總規模比原先預期高出30%。馬上實施的措施是暫時調降增值稅；預算也將分配到5G資料網路建議、改善鐵路系統，加倍補助電動車等。
在執政聯盟達成協議的消息傳出後，歐元短暫擴大漲幅，兌美元觸及1歐元兌1.1257美元的近12周高點，不過後來漲幅收斂至0.6%左右。
德國政府在3月已推出了第一輪刺激方案，此後梅克爾政府誓言將竭盡所能重振經濟，包括保障的公司流動性；德國至今投入超過1.2兆歐元資金救市，規模目前為止在歐盟國家中最高。儘管如此，德國失業率仍然繼續上升，在5月達到了2015年末以來最高水準。
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