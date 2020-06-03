德國之聲記者在美遭襲 德外長介入

德國聯邦外長馬斯周二在柏林表示：「就德國之聲記者的遭遇我們將聯系美國駐德使館，了解事件發生的更詳細情況。」他強調說，新聞工作者必須能在自身安全不會受到威脅的情況下，獨立報道、追蹤報道。他說，民主法治國家必須對保護新聞自由拿出「最高標准」，讓新聞工作者們在工作的時候獲得有效的保護。

在美國明尼阿波利斯市進行報道的德國之聲記者 Stefan Simons在工作時已經兩次遭到警方阻礙。上周日，全副武裝的美國警察靠近Stefan Simons，迫使他立刻終止報道。雙方在短暫溝通之後， Stefan Simons決定帶領報道團隊離開報道現場。

周六夜間， Stefan Simons的團隊在街頭准備做現場報道：「就在現場報道前5分鐘，我們聽到有什麼東西從耳邊飛過的聲響。這是一聲槍響。」在德國之聲記者團隊拍攝的畫面中隱約可以看到，不遠處一個警察在一聲槍響後，把手中的一個長條形物品垂了下去，看起來像是剛剛射擊完的布袋槍。

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