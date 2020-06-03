女性受暴嚴重 奈及利亞網民群起撻伐

一個月內就有3位女性遭到暴力謀殺，讓奈及利亞全民輿論沸騰！奈及利亞的社群網站上，許多人為近日3位女性接連遭暴徒殺害及警察執法過當致死的悲劇致哀，剛好與美國的佛洛伊德案一同響應。在龐大民意壓力下，奈國警方才承諾要啟動調查，這也暴露出奈國治安的積弊。

女權遭當局漠視

根據《半島電視台》報導，奈國的推特網上紛紛出現# JusticeForTina、# JusticeForUwa與#JusticeForJennifer的標籤，這是奈及利亞近1個月以來，3名遭到性侵或暴力對待致死的女生，她們大約都是16到22歲的青少年，其中珍妮佛在4月時遭到5人的黑道集團性侵致死，案發當下警方原本不太理睬這件案件。

根據《衛報》報導，直到家屬在網路上控訴警方吃案，該篇貼文被分享超過1萬次以上後，當地政府迫於壓力下，才承諾要進行調查。而16歲的提娜是在警方對違反新冠肺炎宵禁的民眾開火驅離時，受流彈波及而身亡。這些案例在社群網站上累積許多民眾的不滿，紛紛發文，呼籲奈國不要再對女性施加暴力與不平等的對待。

明星帶頭抵制

奈及利亞因為新冠肺炎蔓延的緣故執行宵禁，下班以後原則上無法出門，因此抗議的聲浪紛紛轉往社群網站。奈國的名人也群起響應這波浪潮。當地知名女歌手、擁有4百萬追蹤者的薩瓦吉在社群上發起「我們已經厭倦這一切了」的標籤，她在影片中痛陳，人民已經厭倦層出不窮的謀殺案，暴徒的縱火與年輕男女出門在外無故遭到謀害。

https://twitter.com/TiwaSavage/status/1267475758664036353

擁有460萬粉絲的音樂製作人傑茲與許多歌手都對奈國的黑幫、警察暴力問題感

到不滿，呼籲粉絲抵制，而且他們也舉辦線上活動，跟美國的佛洛伊德案遙相呼應，保障弱勢族群，如黑人、女性、學生等等。有650萬粉絲的流行歌手Wizkid更直接批評奈國總統布哈里跟川普一樣窮兵黷武。

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