南韓告上WTO 控日本管制半導體原料

韓聯社報導，南韓政府2日宣布，將再度向世界貿易組織（WTO）申訴，狀告日本過去幾個月實施的出口管制，此舉將使搖搖欲墜的雙邊關係進一步惡化。

日本經濟產業省自去年7月實施管制關鍵電子原料對韓出口，南韓就此向WTO提出申訴，去年11月22日暫停程序，南韓通商部今年5月12日表示，已改善日本提出的3項限制出口原因，要求日方在5月底前就恢復對韓出口表態，但未獲確切回應。

日本去年7月加強出口管制銷往南韓的光阻劑（photoresists）、蝕刻氣體氟化氫（hydrogen fluoride），以及氟聚醯亞胺（fluorinated polymide）這三項半導體關鍵原料。日本也把南韓移出「貿易白名單」，痛斥南韓未善加管制敏感材料，導致這些可能遭其他人用於軍事領域。南韓也將日本移出「貿易白名單」，做為反擊。

南韓上月再度呼籲日本取消貿易限制，並呼籲日本一起克服新冠病毒疫情的經濟衝擊。

日本政府先前聲稱實施出口管制的理由包括韓日政策對話中斷、南韓未對常規武器（conventional arms）採取滴水不漏管制（catch-all）、出口管理措施及人力不足等3項，不過外界多認為，日本此舉是為報復南韓最高法院判決，要求日企須就前徵用工（二戰時期遭日本企業強徵的南韓勞工）賠償。