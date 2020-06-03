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防堵納粹主義 奧國拆除希特勒古宅

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
奧地利近日將改建希特勒出生的祖宅，遏止法西斯主義歪風。（Photo on Wikimedia Commons）
奧地利近日將改建希特勒出生的祖宅，遏止法西斯主義歪風。（Photo on Wikimedia Commons）

「歐洲納粹主義聲浪高漲，必須讓希特勒古宅消失，避免助長氣燄！」奧地利政府23日宣布，將拆除希特勒年幼時在奧地利居住的老家。官方表示，近年來法西斯主義死灰復燃，愈來愈多人來這裡朝聖，他們不希望再讓當年互相仇恨的悲劇重演，目前規劃要將其改建成警察局，並把一切可辨識為希特勒祖宅的標記通通抹除。

讓獨裁痕跡消失

根據《英國廣播公司》報導，奧地利內政部長內漢默2日受訪時表示，這棟房子未來將可擺脫獨裁者、種族主義者的陰影；內政部官員費納也說，要完全將希特勒的陰影從布勞瑙城完全抹去就只差這一步。由於爭議太大，奧地利政府於2016年費盡千辛萬苦才將此棟房子收歸國有。

根據《ABC新聞網》報導，奧地利當局希望這棟建築不要再吸引其他法西斯主義者前來朝聖，未來整個建築將會大改觀，預計2023年完工，將會改建成警察局。希特勒古宅外有一塊寫著「絕不再有法西斯主義」的石碑，官方計畫將它運到首都維也納的博物館保存，不過當地文史工作者認為不要搬離比較好。

奧國檢討納粹

希特勒雖然是德國納粹黨的領導人，不過他出身在奧地利，1913年後才遷往德國。他在任內發動二次世界大戰，侵略法國、俄國、英國與東歐諸國，並犯下了無法饒恕的種族屠殺罪，在1945年，蘇聯紅軍兵臨柏林城下時，他在元首官邸的地堡中與女友伊娃尋短身亡。

奧地利於1938年被納粹併吞，不過同樣身為一戰的戰敗國，奧國人民當時由於奧匈帝國的瓦解，急欲希望國富民強、重返「神聖羅馬帝國」光輝的情況下，對於同樣象徵「日耳曼民族」的納粹德國來者不拒，但戰敗後奧國也對納粹所犯下的戰爭罪有諸多檢討。

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奧地利 希特勒 納粹

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