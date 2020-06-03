菲畏中勢力逼近 強人延續與美軍演

美、菲原定8月中止合作軍事演習，但菲國律賓總統杜特蒂反悔了！菲國外交部長羅辛2日宣布，原定將於8月結束的美國軍事訪問聯合行動，由於考慮區域地緣政治因素，將再延續6個月。杜特蒂先前曾因為美國制裁菲國官員份而取消演習，但隨著中國在南海勢力崛起，菲律賓不得不尋求美國的協助。

仍需美國軍事協助

根據《半島電視台》報導，羅辛表示，原定近日要取消的「軍事互訪協議（VFA）」將至少延續6個月，他也不諱言表示，這就是杜特蒂下達的指示。美國大使館隨後也表示歡迎，雙方的友誼已經持續很久，希望未來可以有更多軍事上的交流。

美、菲雙方於1999年簽訂VFA，這個協定可讓美軍在菲律賓進行訓練、軍事演習合作，不過在今年1月，美國對協助杜特蒂進行大規模掃毒的前國家警察總長德拉羅薩制裁，取消他的旅美簽證，讓杜特蒂大為光火，並在2月決定要停止美、菲的VFA合作，VFA一但有一方宣告中止時，會有6個月的緩衝期，原定於8月正式中止。

杜特蒂兩面手法

根據菲國《Rappler網》報導，羅辛對外只宣稱是基於地緣政治考量，並沒有多說其他理由，不過中國近日在南中國海的無人島上動作頻頻，這裡也是全世界航運量最大的航線，因此海上許多無人島都成為各國兵家必爭之地。不只菲律賓，越南、台灣（太平島）都在南中國海有佔領島嶼。

除了航線以外，南海地區據估計蘊藏大量石油、天然氣資源，因此中國日漸積極的在無人島上填海造陸、派遣軍艦駐守都引發南海各國不安。雖然杜特蒂上台以來，打破過往菲國在戰略上較為親美的策略，以兩面手法的方式，遊走在美、中之間爭取利益，但在國安、國土爭議上仍尋求美國支援。

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