英相強生：可能給予300萬港人申請英國公民的機會

英國首相強生周二（2日）在泰晤士報的投書中表示，英國可以改變移民規則，讓持有「英國國民（海外）護照」（簡稱BNO）的人獲得「進一步的移民權利」，從而有可能成為英國公民。他估計總共約有300萬香港人可以有這樣的機會。

強生表示，香港約有35萬人持有「英國國民（海外）護照」，而另有250萬人有資格申請此類護照。他說，如果中國執意對香港實施國家安全法，英國就將考慮改變移民規則，開放途徑給香港人申請英國公民。

強生寫道：「如果中國繼續推進立法，將與（中英）聯合聲明中的義務直接衝突，聯合聲明是在聯合國登記的、具有法律約束力的條約。那英國將別無選擇，只能維護我們與香港人民的深厚歷史聯繫和友誼。」

擬議中的規則改變是，BNO持有人可在英國居留12個月並能延長，同時有權工作。如果英國真的改變「英國國民（海外）護照」持有者申請英國公民的規則，將是英國歷史上簽證制度的「最大改變」之一。