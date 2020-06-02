天氣熱口罩戴不住 醫師建議可改用面罩

新冠病毒可能飛沫傳染，甚至在空氣中漂浮，此一特性在眾多人感到口罩不方便之際，是不是應改用面罩？

有些醫師建議，經濟重開後，戴上透明的塑膠面罩效果不輸給口罩，甚至更佳，連眼睛都受到保護。

愛阿華大學暨該市榮民健保中心傳染病醫師裴任瑟維奇(Eli Perencevich)說，他到商店、大樓去的時候，都戴上面罩。他和兩位同事投書美國醫學會期刊，指出面罩和檢測、追蹤、社交距離、勤洗手等一樣重要，都可減低感染風險。

新加坡政府已經規定，學校重開時，幼稚園師生都要戴面罩；賓州公衛專家建議學校開學後師生都戴；加州Palo Alto教師工會也同樣要求。

目前，最嚴格執行戴面罩規定的是診療新冠肺炎病患的醫護人員，手術時也須戴，以防被血液、骨屑噴到。

波士頓Brigham婦女醫院住院醫師雪莉余(Sherry Yu)說，眼睛的保護很重要，而面罩很容易消毒，用酒精擦拭或熱水與肥皂沖洗，又可重複使用，直到出現破裂才須換新。

裴任瑟維奇認為疫情未明朗之前，普通人應和醫護人員一樣戴上面罩，防護自己。他說，面罩可以讓人摸不到臉，這又可增加一分安全保障，何樂不為？

再說，面罩比口罩還容易戴，就像戴眼鏡、戴帽子一樣，只遮住額頭一部分，不會讓人有奇癢欲搔的衝動。

有些人戴口罩的方法不對，只遮住嘴巴，或讓鼻孔露出，這樣達不到防護效果。也有人經常調整口罩的位置，跟人說話時還拿開來，裴任瑟維奇說，這樣對人對己都不好。

此外他提醒大家，布口罩只能防止戴的人不把病菌傳染給別人，防止別人把病菌傳給你的效用不大。