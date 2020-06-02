想要自製布口罩 陸軍揭曉效果最佳材質

想自製布口罩抵抗新冠病毒？陸軍化學生物中心經過多次試驗，終於找到一個最佳材質。若一時找不到這個上選材料，也有不錯的第二選擇。

隸屬作戰能力發展指揮部的化學生物中心，在4月5日國防部准許現役軍人自製口罩，自我防護之後就開始測試不同材質。國防部此一宣布，引發網路上熱烈討論。

該中心是少數有能力根據國家職業安全與衛生研究中心標準，針對嚴格的材質滲透度，做試驗與測試的單位之一。

該中心化學生物保護及去除感染組負責這項測試。測試小組領導人卡瑞提(David Caretti)說，「我們最大的挑戰是挑選一樣可以有效防堵病毒滲入，又不妨礙呼吸的質材。如果防阻密度太高，空氣自然會越過(口罩)表面，從邊緣隙縫進來，」他說。這樣，就達不到防護口罩的效果了。」

他的小組經過300次測試，發現通常拿來清洗東西、擦亮表面的四層超細纖維布(four-ply microfiber cloth)，最適合用來自製防病毒口罩。

卡瑞提說，這種超細纖維布料做成的口罩可以濾掉75%的微塵粒，相較之下，醫護人員戴的N95口罩，可以濾掉95%以上。

這個陸軍測試小組說，聚酯纖維布多疊幾層，也相當有效，可以濾掉40%懸浮粒子。