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英國解封復課 女王「首度露面」騎馬放風
就在英國放寬疫情限制措施之際，英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth)5月31日被拍到在溫莎家庭花園，騎著一匹費爾小型馬。據英媒報導，這是自實施封鎖以來，女王首度公開亮相。
路透報導，94歲的英女王和98歲的丈夫菲利普親王，自英國疫情爆發後一直住在溫莎城堡。最新公開的照片中，女王身穿褲裝、靴子，在晴朗的天氣騎著一匹深棕色的馬，顯得精神奕奕。
近4萬人病死 僅次於美國
英國累計3萬9127人病故，在全球僅次於美國。不過英國仍逐步解封，6月1日起英格蘭地區開放戶外聚會，但人數不能超過6人；部分學校也恢復上課。但專家警告，目前解封為時過早，疫情有再度失控的風險。
過去一周，英國首相強生大部分的時間都忙著為愛將康明斯的醜聞滅火。在民眾被限制每天只能有1小時的戶外活動之際，康明斯開車帶著家人到風景如畫的城堡。
反對黨因為康明斯違反疫情限制措施而要求開除他，雖然最後失敗了。各界對於康明斯的憤怒似乎已減輕，但對強生處理這場危機的擔憂仍舊存在。
「輿觀」（YouGov）民調顯示，執政的保守黨支持度領先工黨的差距重挫9個百分點，是保守黨領導人近10年所見最大跌幅。
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