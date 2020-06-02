巴西民怨沖天「多城爆示威」 總統騎馬會支持者…未戴口罩

巴西面臨雙重危機，除了疫情嚴峻，反對居家防疫的總統波索納洛更掀起政治風暴。巴西最高法院對波索納洛干預警務展開調查，他5月31日卻不戴口罩現身於支持群眾會場，還痛斥調查是「荒謬之舉」；而反對群眾同日在多個城市走上街頭捍衛民主，結果遭到警方發射催淚彈驅離，氣氛火爆。

公視新聞報導，拉丁美洲及加勒比海地區成為新冠疫情新熱點，官方數字統計已超過100萬例確診，當中巴西感染人數累計52萬6447例確診、2萬9937人死亡。

里約州 貧民窟的命也是命

呼應近期美國非裔遭白人警察壓頸身亡的示威潮，數百名里約熱內盧民眾5月31日到州政府大樓前示威。當地日前發生警察掃蕩貧民窟導致1名14歲非裔少年慘死的悲劇，示威者手持「非裔和貧民窟居民的命也是命」的標語，要求軍警停止過當執法，但遭到警方強力阻擋。

據統計，里約州在疫情期間平均每天仍有6個人死於警察槍下，大多數都是非裔。抗議人士說：「我們今天來此抗議是因為我們想活命，我們來此是因為我們厭倦這個殺人的政府，我們要求再也不要發生。」

聖保羅 挺反總統兩派爆衝突

同樣火爆的場面也發生在聖保羅，包括歌林多隊（Corinthians）在內的多個巴西足球隊球迷，在包利斯塔大道（Av.Paulista）發起捍衛民主和平遊行；另一方面，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者，也高舉被極右團體和新納粹分子使用的黑紅相間、帶有烏克蘭傳統標誌的旗幟上街示威，雙方陣營爆發衝突，軍警出動鎮壓。

巴西最高法院最近對波索納洛干預警政、撤換警政署長，以及社群媒體上總統支持者涉嫌恐嚇和誹謗展開調查，負責調查的大法官將波索納洛比做德國納粹希特勒，希望介入調查，防止極權獨裁在巴西重演。