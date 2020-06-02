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再掀紛爭！印度驅逐「從事間諜活動」巴基斯坦外交官
印度外交部表示，駐新德里的巴基斯坦高級專員公署兩名官員，因為「從事間諜活動」而被驅逐，要求兩人必須在「24小時內」離開印度。
中央社引述法新社報導，印度外交部發布聲明指出：「政府宣布這兩名官員是不受歡迎人士，因為他們從事跟自己使領館成員身分不符的活動。」另據美聯社報導，巴基斯坦方面例及對印度表達強烈抗議，並召見印度駐巴基斯坦大使表達不滿。據報導，預計巴基斯坦當局會採取行動，驅逐印度駐巴大使。
印度和巴基斯坦向來敵對，在喀什米爾領土、宗教的紛爭已久，更曾互派戰機轟炸、軍方互相丟石頭。不過兩國為了解決蝗害也曾破天荒合作，自4月以來已開過九次視訊會議。
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