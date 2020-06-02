新加坡「假訊息法」要求關異議專頁 臉書：抑制言論自由

新加坡去年上路的「假新聞法」爭議不斷，社群媒體巨擘臉書近期又被星國當局要求封鎖一個異議人士經營的粉絲專頁後，抨擊星國此舉有抑制言論自由的風險。

中央社引述法新社報導，「假新聞法」授權政府可要求網路平台在他們視為不實訊息的貼文旁，設置警語或要求關閉專頁。

National Times Singapore網站日前在臉書粉絲專頁發文指控，新加坡「假新聞法」將任何對政府的批評，都視為違法。該言論也因此被要求標註為假訊息，網站但拒絕照做。另外，新加坡政府也要求臉書封鎖該粉專。

臉書對此證實，「依法被迫要照做」。臉書一名發言人批評，「這類封鎖要求是很嚴重的，且有被濫用來抑制網路聲音及觀點的風險」。

National Times Singapore臉書粉專是由旅居澳洲、反新加坡政府的異議人士陳智祥經營。當局表示，已有四個陳智祥經營的臉書粉絲專頁被關閉。

專責駁斥不實訊息的新加坡政府網站宣稱，陳智祥持續散布不實訊息，扭曲民眾對這部防制假訊息法律與實施方式的理解。

除了臉書，谷歌、推特以及一些人權團體也都關切這項去年10月生效的法律。新加坡在野黨人士也擔憂政府在大選前幾個月，會利用這項法律來壓制批評的聲音。不過星國當局堅稱，這是為了防止不實訊息在網路流傳而造成社會分裂的必要之舉。