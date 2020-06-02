專制民粹興起 6成衝突已持續10年

據英國智庫的調查，有60%的武裝衝突持續至少10年，全球各地和平的前景恐愈來愈黯淡！其中一個因素為美國不再扮演世界警察的角色，以及隨著專制和民粹主義的興起，國家利益被擺在第一位，聯合國的權威性也在下滑。目前全球的衝突熱點包括敘利亞、阿富汗、利比亞、葉門和剛果。

美不再扮演警察角色

根據《衛報》報導，在19和20世紀，戰爭的開始和結束會歷經最後通牒、宣言、協議、休戰、停戰直到條約的過程，然而在今日，戰事大多未經正式宣戰即展開，通常涉及多方勢力，如外國政府和其代理人，也無視於《日內瓦公約》中對平民或戰俘的規範，而戰爭的目的幾乎都是為了權力和財富。

根據英國智庫國際戰略研究所5月底公布的調查，約60%的武裝衝突持續至少10年，全球各地和平的前景愈來愈黯淡。其中一個因素是美國不再扮演世界警察的角色，特別是在亞洲，雖然川普試圖以川金會和中東和平計畫，拿到諾貝爾和平獎，但很少人認為川普政府真的有心解決南北韓和以巴之間的衝突。

另一個因素是隨著專制和民粹主義的興起，西方所主張的多邊合作模式，已不再是國際問題的解方，聯合國、歐盟等國際組織的權威性也在下滑，位於荷蘭海牙的國際刑事法院，也無力解決伊拉克、烏克蘭戰爭的不公不義。此外，新科技包含無人機和網路戰的發展，也降低了戰爭的門檻。

牽扯多方勢力難解

在敘利亞，2011年一場和平示威（阿拉伯之春的一部分），卻因沙烏地阿拉伯想要趁機推翻親伊朗的阿塞德政權，演變成一場至少50萬人喪生的血腥戰爭，引發美國、歐盟、俄國、土耳其、伊斯蘭國和庫德族的多方勢力角逐。在葉門，由伊朗支持的什葉派的胡塞武裝組織，以及受沙國支持的流亡總統哈迪，自2015年以來爭戰不休。

在阿富汗，美國入侵始於2001年的911事件過後，雖然已成功擊斃蓋達首腦賓拉登，但美國志在消滅庇護賓拉登的塔利班，據估計有10萬阿富汗人因此喪生，而2019年阿富汗政府軍和美軍造成的平民傷亡，更甚於塔利班。雖然美國與塔利班在2月底達成停戰協議，但阿富汗政府和塔利班始終缺乏互信。

在2011年利比亞強人格達費遭推翻之後，2014年分裂為聯合國支持的的黎波里政府，以及由伊斯蘭主義者組成的托布魯克政府，後者有埃及、俄國等的支持。剛果在1997年和2003年之間經歷一場血腥內戰，據估計造成500萬人死亡，但在剛果東北部和烏干達接壤的地區，衝突仍然持續至今。

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