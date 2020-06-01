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英國女王3個月以來首度露面 溫莎城堡草地騎馬

香港01 / 何文翰
英國王室於5月31日發布女王伊莉莎白二世騎馬的照片。圖/Twitter
英國王室於5月31日發布女王伊莉莎白二世騎馬的照片。圖/Twitter

英國王室5月31日在Twitter上發布英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）騎馬的照片。這是她自英國因應新冠肺炎COVID-19）實施封城措施以來，首次公開露面。

英國廣播公司（BBC）6月1日報導，現年94歲的英女王在過去的周末於溫莎堡（Windsor Castle）草地騎著14歲的費爾小型馬（Fell pony）。照片中，英女王披著色彩鮮艷的頭巾、戴著手套、穿上皮靴，在陽光下享受騎馬的樂趣。英女王是熱情的騎馬愛好者，亦是純種賽馬的繁殖者。她不時在溫莎堡的草地上騎馬。

報導指出，此次是自英國封鎖後，英女王首次被拍到公開露面。她上一次的公開照片，是她3月19日從白金漢宮乘車前往伯克郡（Berkshire）溫莎堡與丈夫菲利普親王（Prince Philip，Duke of Edinburgh）避疫時拍下，當時英女王與她的小狗一同望向車外。

伊莉莎白二世在英國封鎖期間兩度發表罕有的電視講話。第一次是在4月5日，英女王說英國一定會戰勝新冠肺炎，她又感謝人民遵從政府規定接受居家隔離，並稱「我們會再見的」。第二次是在5月8日第二次世界大戰歐洲戰事勝利紀念日75周年，她讚揚英國對疫情的反應，令空蕩的街道充滿愛。

延伸閱讀：

英女王將發表全國講話　向前線抗疫的醫療員工致意

英女王將向全國發表特別講話　在位68年第5次

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19 伊莉莎白二世

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