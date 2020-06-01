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短暫合作又爆衝突 印驅逐巴國使節

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

印度巴基斯坦長期為世仇，雖然先前曾合作對抗蝗災，但好景不常！印度外交部31日將2位巴基斯坦外交官，以涉嫌間諜行動為由，列為「不受歡迎人物」而驅逐出境，這象徵雙方好不容易緩和的關係再度惡化。印巴在喀什米爾領土、宗教的紛爭已久，從互派戰機轟炸到軍方互相丟石頭都有，時不時就會爆發衝突。

印巴再起衝突

根據《半島電視台》報導，印度外交部發布聲明宣稱，2名派駐在印度首都新德里的巴基斯坦外交高級專員，因為涉嫌間諜行動，已經逾越外交人員的守則，因此依照國際法，將他們列為「不受歡迎人物」，24小時內要離開印度境內。由於國際法對外交人員的保障，印度政府不能用本地刑罰審理外國使節。

巴基斯坦外交部聞訊後，立即向印度表達強烈抗議，他們認為印度的指控子虛烏有，巴基坦官方也召見印度駐巴基斯坦大使表達不滿。由於雙方關係向來不好，外界也預期巴基斯坦在近期內，可能也會將幾名印度的外交人員驅逐。

歷史積怨已久

《英國廣播公司》報導曾提到，印巴邊境的拉賈斯坦、中央和古吉拉特3個邦，還有巴基斯坦的俾路支省、信德省和旁遮普省，近來飽受嚴重蝗害侵襲，也讓向來敵對的印度和巴基斯坦，為了解決蝗害竟破天荒合作，自4月以來已開過9次視訊會議。

不過雙方的歷史糾葛非常複雜，自從脫離英國殖民統治後，為了宗教、喀什米爾邊界等問題，至少曾爆發3次大規模的衝突，在喀什米爾，目前雙方以聯合國所劃的控制線為準，分別控制各自佔領的土地，但邊境交火事件時常發生。2019年2月，印度戰機還曾飛越停火線空襲巴基斯坦。

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印度 巴基斯坦 外交部

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