川普推文稱極左團體Antifa煽動暴力 將列為恐怖組織

川普總統31日推文表示，將把煽動暴力的極左派反法西斯主義團體Antifa正式列為恐怖組織；司法部長巴維理(William Barr)同日譴責Antifa等類似團體在各地煽動暴力示威，稱此行為已構成「國內恐怖主義」。兩黨國會議員和各地市長同聲呼籲川普停止刺激性言論，矢言立法改革警方過度執法。

這並非川普任內首次怪罪左翼煽動者，他2017年在維州夏洛特維爾市(Charlottesville)種族衝突後，稱反法西斯主義團體Antifa為極左。

川普30日在甘迺迪太空中心說：「暴力與破壞由Antifa等激進左派團體領導，脅迫無辜者、破壞工作、傷害企業並焚毀建築物。」

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以膝蓋壓頸，後在拘留期間死亡的案件持續在各地延燒；川普31日推文批評明尼亞波利斯市市長傅萊(Jacob Frey)不夠強硬，示威才會轉趨暴力，「感謝國民兵做得很好，迅速抵達明尼亞波利斯市；早該在示威首晚就由市長做好，這樣就沒有後續問題！」

亞特蘭大市長稱，川普的推文給佛洛伊德命案造成的動盪火上添油，無助解決危機。

巴維理並未透露幕後主使或暴民背景，僅表示司法部與聯邦調查局(FBI)正在調查，並將「犯罪組織和煽動者」繩之以法。

美國公民自由聯盟(ACLU)表示，川普無權標示國內恐怖組織，「恐怖主義固然具備政治標籤，易被濫用和誤用」；ACLU國家法律主任柯爾(David Cole)說：「川普可以隨心所欲稱呼它，但無權指Antifa為恐怖組織。」

兩黨議員罕見同聲譴責川普的推文無助緩和動盪情勢，共和黨唯一的非裔聯邦參議員史考特(Tim Scott，南卡州)在「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)節目中形容川普的推文「沒有建設性」，呼籲當局籌組種族與司法委員會，聚焦「佛洛伊德刑案有失公正。」

其他議員則著重抗議者的恐懼，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)稱眾院將研議禁止鎖喉並成立委員會調查非裔面臨執法人員不平等對待的情況。

新澤西聯邦參議員布克(Cory Booker)表示，將成立全國警察不當行為資料庫，避免執法過當的員警又找到新工作，要求警方動武要寫報告等。