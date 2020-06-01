龐培歐批中共：步步進逼 對美國和全球造成威脅

國務卿龐培歐(Mike Pompeo)31日接受福斯新聞網(Fox News)「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)新聞節目訪問時說，今日的中國共產黨已與十年前不一樣，「現在中國共產黨的自我定位，是要顛覆西方理念、西方民主及西方價值。這讓美國面臨威脅。」

龐培歐接受女主播瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)專訪時也說，中國對於散布不實訊息、導致世界各地紛亂，從香港到美國都包括在內，手段已經變得「越來越積極。」

龐培歐說，對於中國步步進逼，川普總統已經做好回擊準備。

他也說，美國在歐洲的盟邦將會看清事實，也就是制衡中國將符合這些國家的利益。他舉例說，不管在資訊竊取的問題上，或者像西班牙、義大利等國家遭到疫情重創，最符合歐洲盟邦國家利益的作法，就是制衡中國。

他說，歐洲國家的民眾如今都明白中國共產黨的威脅何在，「獨裁政權就是這樣，他們竊取資訊，遏止言論自由，迫害自己的人民，而且對全球人民造成威脅。」

長久以來，美國給予香港特殊考量，允許在香港投資、經營的企業，享有與在中國大陸投資時不同的待預。但龐培歐表示，川普政府將將對香港特殊地位進行檢討，取消優惠規定，同時也將調查目前在美國國內的中國留學生是否與中國軍方有關。

龐培歐說，由於美國與中國訂有協議，美方多年來給予香港特殊待遇。但他說：「中國共產黨已經破壞了承諾，美國將以實際行動做為回應。」他表示：「我們會研議是否要對某些破壞香港民主的個人祭出制裁。」

經過情勢緊張的關稅大戰之後，美國與中國的雙邊關係在今年1月初一度回暖，達成第一階段貿易協定。但好景不常，後來隨著新冠病毒疫情蔓延進入美國，你來我往的唇槍舌劍讓關係急轉直下。

川普29日在白宮發表談話時，列舉一連串破壞美國利益的中國行動，包括隱瞞疫情、竊取智慧財產權以及在南中國海的軍事挑釁等。