澳洲、南韓獲邀與會G7 「商討中國議題」反應大不同

美國總統川普表示七大工業國（G7）高峰會擬擴大邀請澳洲、印度、南韓和俄羅斯與會。澳洲表示歡迎，並稱已和美國討論此事；南韓則較審慎，表示尚未接獲美國邀請，若受邀將和美國協商。

韓聯社報導，G7峰會主辦國原就有權邀請非會員國參與，南韓、澳洲2008年也曾受當年主辦國日本邀請出席峰會。但從川普談話看來，他不只是邀請南韓等國參與這次峰會，而是想將G7擴大為新的G11。

報導分析，川普想納入南韓與澳洲是因兩國與美國關係密切，而邀請印度則是希望在印太戰略上加強牽制中國。不過，美方希望這次峰會能討論中國議題，與中國交好的南韓若參加，可能因此面臨外交難題。

另據路透報導，澳洲對此相當歡迎，期待美國正式邀請。澳洲政府發言人31日說，澳洲總理莫里森一向和美國密切聯繫，雙方已討論過此事。莫里森是少數在川普上台後對美國進行國是訪問的外國領導人，而且一直配合美國對中國採取強硬立場。